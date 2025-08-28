בית המשפט העליון דחה אתמול עתירה לביטול צווי גיוס שקיבלו כ-5,500 תלמידי ישיבות.

העותרים, המזוהים עם ארגון "אמת ליעקב בישראל, טענו כי הצווים הוצאו בהליך פגום באמצעות מידע שהועבר שלא כדין מהמוסד לביטוח לאומי.

העתירה ביקשה להורות על ביטול הצווים והנפקת צווים חדשים, מה שהיה מבטל בפועל את צווי הגיוס הראשונים. הארגון טען כי ההליך היה מפלה ובלתי חוקי.

בהחלטתו קבע בית המשפט כי המדיניות השתנתה באופן יסודי וצה"ל אינו משתמש עוד בנתונים מהביטוח הלאומי לקביעת סדר הגיוס.

במקום זאת, צה"ל החל לשלוח צווי התייצבות לכ-54,000 מועמדים לשירות ביטחון ללא תבחינים ספציפיים.

בעקבות שינוי המדיניות החליט בית המשפט כי העתירה אינה רלוונטית והורה על מחיקתה. הדיון שנקבע ל-11 בספטמבר בוטל.

לדברי העותרים, החלטה זו מתעלמת מהמשמעויות המעשיות למקבלי הצווים המקוריים. צעירים חרדים שקיבלו צווים בשלבים הראשונים מוגדרים כעת כ"משתמטים", מה שחושף אותם לסנקציות חמורות ולאפשרות מעצר על ידי המשטרה הצבאית.

ביטול הצווים היה מעניק לאותם צעירים תקופת חסינות של מספר חודשים מהגדרתם כמשתמטים, גם אם צה"ל היה מנפיק צווים חדשים מיד.

העותרים הודיעו כי ימשיכו במאבק המשפטי ובקרוב יוגשו עתירות נוספות בנושא גיוס הציבור החרדי. בית המשפט קבע כי אין צו להוצאות.