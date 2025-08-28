לרגל ציון 90 שנה לפטירתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, מיזם חדש יוצא לדרך בימים אלו - "בונה האומה".

מטרתו של המיזם היא להגדיל ולהרחיב את לימוד כתבי הרב קוק בקרב הציבור הרחב - תלמידי ישיבות, סטודנטים, חיילים, בנות מדרשה ואנשים עובדים.

במרכז המיזם עומדת תוכנית לימוד מסודרת, המאפשרת לכל לומד גישה פשוטה ונוחה ללימוד תורת הרב קוק. המסלול הראשון, שהושק בימים אלה, מתמקד בספר "אורות" בפרקי אורות ישראל. המשתתפים מקבלים חוברת ביאור בהירה ופשוטה ובסיומה של כל תקופת לימוד ייבחנו המשתתפים על הפרקים הנלמדים. המצליחים במבחן אף יזכו במלגות עידוד להמשך לימוד.

במקביל מתוכננות להיפתח מסגרות נוספות המותאמות לקהלים מגוונים, לצד אירועי שיא ויריד ספרים מיוחד. לדברי ראשי המיזם: "אנו פוגשים צמא גדול בציבור להכיר את כתבי הרב קוק בצורה שיטתית, מסודרת ובהירה. 'בונה האומה' נותנת מסגרת לימוד שיטתית ומעמיקה לכל החפצים ללמוד מתורת הרב, לדעת אותה ולחיות באורה".

כבר עתה זוכה המיזם לחשיפה בישיבות ובמוסדות נוספים, ורבים מצטרפים לשורות הלומדים. ראשי התוכנית רואים בכך סימן לרצון ההולך וגובר ללמוד ולדעת את כתבי מרן הרב קוק - הרואה הגדול ואבי תורת הציונות הדתית.