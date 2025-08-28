ח"כ ניסים ואטורי, סגן יושב ראש הכנסת מהליכוד, התייחס הבוקר בזלזול לשאיפותיו הפוליטיות של ראש המוסד לשעבר יוסי כהן.

"זה שאתה בשליחות לפעמים בחו"ל, קצת מדבר אנגלית, זה עדיין לא עושה אותך ראש ממשלה... צריך ללמוד איך מנהלים את המדינה", אמר בראיון לרדיו 'קול חי'.

בנושא הגיוס הציג ואטורי גישה מבדילה בתוך הציבור החרדי: "אנחנו צריכים לפעול נכון - קודם כל לשמור על עולם התורה. אי אפשר לגייס את כולם. יש מספיק חרדים שלא לומדים תורה, אז צריך לגייס אותם".

הוא פירט את הגישה המעשית שלו: "אמרתי לתלמידי ישיבות: אם אתם לא תלמדו תורה, אתם תתגייסו".

במקביל הוא תיאר את פעילותו בישיבות הסדר: "דרך אגב, אורח חיים מלא חרדי לגמרי, וההורים מצטרפים. הם מבינים שהילדים חוזרים חרדים הביתה".

ואטורי העמיד את הסכסוך כחלק ממאבק רחב יותר נגד מערכת המשפט: "אנחנו צריכים להחליף את מערכת המשפט. אין מצב שזה יהיה פה חד צדדי. הם שולטים, ואם הם רוצים - עוצרים תלמידי ישיבות. יש כאן הפיכה פר אקסלנס".

למרות הפרישה החרדית מהקואליציה, ואטורי הביע ביטחון בחזרתם: "הממשלה לא תהיה פה ממשלת ימין בלי החרדים. אנחנו נמשיך לקיים את הברית הזו בצורה נכונה, וגם אם החרדים כרגע בחוץ, הם עוד יחזרו. הציבור החרדי צריך להבין - אנחנו נלחמים עבורו".