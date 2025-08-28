בארגון "ראש יהודי" מתכננים לקיים ביום כיפור הקרוב תפילות במרחב הציבורי בתל אביב, לאחר קבלת היתר מהעירייה, בעקבות פסיקת בג"ץ מהשנה שעברה שאישרה לקיים תפילה בהפרדה מגדרית בגן מאיר.

הבוקר (יום ה') קיבלו אנשי "ראש יהודי" את ההיתר מהעירייה להשתמש בגן מאיר בערב יום הכיפורים מהשעה 17:30 עד 21:00, וביום כיפור עצמו מהשעה 17:00 ועד 19:00, לצורך התפילות.

"אנחנו מצפים לתפילה גדולה ושקטה בהתאם לאישור העירייה ובג"ץ", צוטט באתר Ynet יו"ר ארגון ראש יהודי, ישראל זעירא. "אנחנו מזמינים את תושבי הסביבה לתפילה מאחדת ומקרבת, כאיש אחד בלב אחד, בהתאם לאישור העירייה".