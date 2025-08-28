הסלמה נוספת בסכסוכי הדמים בפזורה הבדואית: 14 חשודים נעצרו הלילה (חמישי) בערערה בנגב, לאחר שעל פי החשד פתחו בירי לעבר עובדי חברת החשמל שתיקנו קווי מתח שנפגעו במסגרת סכסוך דמים בין משפחות מקומיות. אחד העובדים נפצע קל ככל הנראה מרסיסים ופונה לקבלת טיפול רפואי.

שוטרי תחנת ערוער, לוחמי מג"ב דרום ומסתערבים של היחידה, בסיוע מסוק משטרתי, חילצו את עובדי החברה בשלום מהמקום.

מנכ"ל החברה, מאיר שפיגלר, שלח הבוקר מכתב חריף לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ובו דרש התערבות מיידית. "אבקש להסב את תשומת ליבך לנושא חמור ומתמשך, אשר פוגע לא רק בתשתיות החשמל אלא גם בביטחון הציבור, בשלומם האישי של עובדי חברת החשמל ובמערכת הכלכלית כולה", כתב.

במכתבו תיאר שפיגלר "פשיעה חמורה ומתמשכת" הכוללת גניבות שנאים וכבלי נחושת, השחתת ציוד וירי לעבר תשתיות חשמליות. לדבריו, התופעה גורמת להשבתות נרחבות של אספקת חשמל למאות לקוחות פרטיים וציבוריים, ובשנים האחרונות חלה עלייה חדה בפגיעות מסוג זה - וביתר שאת מאז תחילת 2024.

המנכ"ל התריע על השלכות חמורות: סכנה ישירה לחיי עובדי החברה, סיכון בטיחותי לאזרחים כתוצאה מקצרי חשמל וקריסת תשתיות, ופגיעה כלכלית בציבור כולו. הוא קרא למהלך בין-משרדי שיכלול חיזוק האכיפה, פשיטות יזומות נגד רשתות גניבה, ענישה מרתיעה וחקיקה שתכיר בפגיעה בתשתיות קריטיות כעבירה חמורה על ביטחון המדינה.