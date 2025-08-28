כתב ערוץ 14 הלל ביטון-רוזן תקף בשידור את ראש הממשלה בנימין נתניהו וקרא לו להתנצל בפני סיירת גולני - בשל העובדה שכינה את המתקפה על בית החולים 'נאצר' בחאן יונס - "תאונה טראגית".

"אם ראש ממשלת ישראל לא יתנצל בפני סיירת גולני", פתח ביטון-רוזן ומיד שוסה על ידי המגיש שמעון ריקלין שתהה "למה ראש הממשלה צריך להתנצל?".

הכתב השיב "מי שקרא לדבר הזה תאונה טראגית הוא ראש הממשלה - הוא הוציא את זה בתקשורת הרשמית. תאונה טראגית על תקיפה בבית חולים? תכננו שם מתקפה נגדנו".

כשריקלין היקשה עליו ואמר "נתניהו אמר את הדברים כלפי חוץ ואולי המשיך את הקו של דובר צה"ל" ענה ביטון-רוזן "אף אחד לא אמר את זה. שר הביטחון לא דיבר, הרמטכ"ל לא דיבר. נתניהו נבחר ציבור והמילה שלו בארה"ב נספרת שבעתיים".