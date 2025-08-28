המשרד להגנת הסביבה פרסם היום (ה'), את מרשם הפליטות לסביבה (המפל"ס) לשנת 2024, הכולל נתוני פליטות לאוויר, לים, לקרקע ולמקורות מים מ-560 מהמפעלים הגדולים בישראל, לצד המצאי הארצי של הפליטות לאוויר ממקורות שונים במשק.

בראש הטבלה עומדים חברת חשמל אורות רבין (חדרה), מפעלי נשר ברמלה, חברת החשמל רוטנברג (אשקלון), אשכול ייצור אנרגיות שבאשדוד, דוראד אנרגיה באשקלון, ותחנת כוח רמת חובב.

לפי הנתונים, נרשמה ירידה בפליטות תחמוצות חנקן וגופרית בשיעור של כ-6%-13%, בעיקר בעקבות הפחתת השימוש בפחם לייצור חשמל. עם זאת, חלה עלייה של 2% בפליטות גזי חממה, ובפרט עלייה חדה של 30% בפליטת גזי פלואור בעקבות הוראת שעה שניתנה במהלך מלחמת חרבות ברזל.

בנוסף, חלה עלייה של 16% בדיווחים על פליטת חומרים מסרטנים ותרכובות אורגניות נדיפות (NMVOC), בעיקר ממטמנות וממפעלי תעשייה, בהם סולבר באשדוד, צ.ל.פ תעשיות בנגבה ורותם אמפרט בנגב. העלייה נובעת בין היתר מירידה באיסוף ביוגז ופליטות מוגברות מביו-גנרטורים.

מהדו"ח עולה כי העלות הכלכלית של נזקי זיהום האוויר לשנת 2024 נאמדה ב-37 מיליארד שקלים - ירידה של כ-2% לעומת השנה הקודמת. עיקר העלות מיוחסת לפליטות גזי חממה (45%), תחמוצות חנקן (28%) וחלקיקים נשימים (13%). 80% מהעלות נגרמו מפליטות של 20 המפעלים הגדולים בישראל.

המצאי מצביע גם על השפעות עקיפות של מלחמת חרבות ברזל: ירידה בפעילות נמלים ובתחום הבנייה, ירידה של 34% בפליטות מכלי שיט, ועלייה חדה בשריפות חורש שהביאו לעלייה בפליטת חלקיקים נשימים. בנוסף, נרשמה עלייה של 13% בכמות המלחים בקולחים עקב שינוי בהרכב מקורות המים בישראל.

איגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה הגיב בחריפות: "ממצאי דו"ח המפל"ס של המשרד להגנת הסביבה ל-2024 חמורים ומדאיגים לכשעצמם, אך חמורה מהם היא התמונה העולה ממידע שהעביר האיגוד למשרד להגנת הסביבה, בדבר דיווח חסר של בזן ביחס לפליטות מזהמים ובראשם בזן".

עידית סילמן, השרה להגנת הסביבה: "נתוני מרשם הפליטות לסביבה לשנת 2024 ממחישים את ההתקדמות של ישראל בצמצום מזהמים ובריכוז המאמצים באפיקים נכונים - צמצום השימוש בפחם, מעבר לאנרגיות מתחדשות, וחשיפה שקופה של הנתונים לציבור. לצד ההישגים, הדוח מדגיש את האתגרים שנותרו. המשרד ימשיך לפעול בנחישות להגנה על בריאות הציבור והסביבה".