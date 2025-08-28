במועצה המקומית קרני שומרון התקיים השבוע אירוע סיום הקיץ החגיגי בהשתתפות 1,600 תושבים.

האירוע התקיים בסימן הוקרה לנופלים ולפצועים ממלחמת חרבות ברזל, ובפרט לנופלי קרני שומרון. המשתתפים נשאו תפילה מיוחדת לשובם של החטופים.

את הערב פתחה דפנה ינאי בביצוע מוזיקלי על קסילופונים, ולאחר מכן עלה לבמה הלוחם והזמר רביב כנר. את המופע המרכזי חתמה להקת התקווה 6 בהופעה שהרקידה את הקהל ויצרה אווירה מרגשת ומלכדת.

בנוסף להיבט האמנותי, צוין באירוע גם פן קהילתי והתחדשות יישובית. במועצה ציינו בגאווה את השלמתה של שכונת 'בתי אמנה' החדשה, הכוללת 200 יחידות דיור. השכונה ממוקמת בלב חורשת אורנים רחבת ידיים, כאשר שני בניינים בלבד נותרו עדיין ללא רוכשים.

ראש המועצה, יהונתן קוזניץ, אמר במהלך הערב, "אנחנו דואגים להביא לציבור אמנים אשר מייצגים את הלוחמים הגיבורים, ומחזקים את הפצועים, את משפחות הנופלים ואת התקווה לשובם של החטופים". לדבריו, מטרת האירועים מסוג זה היא לחזק את תחושת הערבות ההדדית ולבנות חוסן קהילתי איתן.