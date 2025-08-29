משרד הבריאות מרחיב את סל החיסונים וכולל בתוכו החל מהחודש הבא גם חיסון חדש נגד נגיף ה-RSV המסכן תינוקות. על הנגיף, הסיכון והחיסון שוחחנו עם מנהל מחלקת הילדים בהדסה עין כרם, פרופ' אריאל טננבאום.

הנגיף, אומר פרופ' טננבאום, מוכר וותיק ולמעשה "ממלא מחלקות בתקופת הסתיו, החורף והאביב, לא רק כאן אלא בכל העולם. זה נחשב לסיבה מספר אחת לאישפוזי תינוקות קטנים במחלקות הילדים בכל העולם".

על תסמיני הנגיף מספר פרופ' טננבאום כי "ברוב המקרים הוא גורם לחום, שיעול, הצנננות ונזלת והרבה ילדים מגיעים בגלל זה לקופות החולים לבדיקה רגילה. הבעיה היא אצל פגים לשעבר, תינוקות מאוד קטנים, ותינוקות עם בעיה במערכת החיסון, או עם מום לבבי. אצלם הוירוס הזה יכול להיות גם מסכן חיים ולהביא לתחלואה מאוד קשה".

במקרה שכזה, אומר טננבאום, "לצערינו הרב אין לנו תרופה נגד הווירוס ומה שהתינוק מקבל הוא טיפול תומך כמו חמצן אם צריך, סיוע נשימתי דרך מכונות הנשמה או מכונות תומכות נשימה. הרבה תינוקות גם מתייבשים כי תינוקות נושמים מאוד מהר וכשנושמים 60-70-80 נשימות בדקה זה לא מאפשר גם לינוק ולכן הם נזקקים לעירוי נוזלים. חלקם גם מפתחים דלקת ריאות משנית ומקבלים אנטיביוטיקה וחמצן. המעטפת שאנחנו נותנים נועדה להעביר את הילד את הימים הקשים בתקווה שהוא יחלים".

טננבאום מציין כי לא ניתן להתכחש למציאות ויש להודות שאכן מדובר בווירוס שיכול להגיע לכדי סיכון חיים ו"יש תינוקות שאכן נפטרו מהווירוס הזה, אבל זו תופעה נדירה, מערכת הבריאות בישראל טובה, האנשים מנוסים והוירוס מוכר לכולנו והוא מזוהה מהמיון כאשר שולחים בדיקה למעבדה כדי לוודא אם מדובר בנגיף הזה או בווירוסים אחרים".

הטיפול הטוב ביותר, מדגיש טננבאום, הוא למעשה מניעה, כלומר אותו חיסון שמעתה ואילך יינתן לכלל התינוקות. "עד עכשיו פגים שנולדו בשבוע מוקדם או עם מום לב כיחלוני, כלומר כזה שכולל שינוי בזרימת הדם ולכן הדם אצלם לא מחומצן, בניגוד למומי לב שבהם אין שינוי בזרימה והדם מחומצן, עד כה היה חיסון שהיו נותנים אותו בחמש מנות חודשיות, חיסון די יקר שניתן לקבוצות מסוימות. החידוש הוא שכעת ינתן לכולם פעם אחת בטיפת חלב או אחרי הלידה".

לשאלתנו אם חיסון אחד יספיק גם עבור מי שלכאורה זקוק היה לחמש מנות, אומר פרופ' טננבאום כי אכן, על פי ניסיון במדינות אחרות, חיסון אחד לכולם מחולל פלאים, כהגדרתו, והוא בהחלט יכול להספיק. להערכתו השיקול במתווה כזה היה גם השיקול הכלכלי הכרוך במתן חמש מנות לתינוקות מפלח הסיכון.

החיסון המדובר כולל נוגדנים ממוקדים ייחודיים לווירוס עצמו ולא מדובר בנגיף מוחלש או מומת, והוא "נותן מענה לחודשים רבים נגד הווירוס. זה חשוב במיוחד לתקופה שאנחנו נכנסים אליה, תקופת הסתיו והחורף".

מתן החיסון אמנם לא יתבצע ללא אישורם של ההורים, אבל פרופ' טננבאום מביע תקווה שהורים ייעתרו לעצותיהם של רופאים, רופאות, אחים ואחיות ויתנו לילדיהם את החיסון. בהקשר זה הוא מזכיר את העומס האדיר שממלא את בתי החולים בירושלים עם נגיף החצבת. מדובר בעומס של מעל מאה אחוזים בתקופה בה רצוי וראוי היה שהילדים יהיו בקייטנות ובילויים ולא בבתי חולים. הורים, הוא מספר, אומרים שהתכוונו לחסן ולא הספיקו או שחיסנו את שאר הילדים וכיוצא באלה, סיבות שונות ומשונות לכך שהתינוקות לא חוסנו למחלת החצבת, "שהיא מחלה מאוד קשה". עבור תינוקות רכים נגיף ה-RSV יכול להיות ממש ממש מסוכן", הוא מתריע ומקווה לגילויי אחריות שיצילו בסופו של דבר תינוקות רבים.