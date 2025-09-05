חברת הכנסת קטי שטרית (הליכוד) התארחה לשיחה אישית ופוליטית מעמיקה בפודקאסט של הדר מילר בערוץ 7, וסיפרה על ילדותה בעיר לוד במשפחת עולים ממרוקו, על דרכה הציבורית והפוליטית, ועל ההתמודדות עם איומים והשמצות לאורך כהונתה.

שטרית פתחה בתיאור חוויות הילדות של משפחתה במעברה בלוד לאחר שעלתה ממרוקו, אף שהוצעה לה מגורים ברמת אביב. "הדוד שלי שהגיע ב-48' אמר, לוד היא עיר צעירה, כדאי לכם. למרות שהם קיבלו רמת אביב… פתאום הם מגיעים לצריף, דולף בחורף, שתי סבתות. את שוק חיי קיבלה וישבה כל הזמן ובכתה".

לדבריה, אביה היה זה שהטמיע בה את תחושת השליחות הציבורית, "החיים שלנו בלוד היו מאוד מורכבים, אבל הם היו גם חיים של המון עשייה… הוא היה טיפוס של המון נתינה, תמיד קדימה. אני חושבת שאני הרבה מאוד ספגתי את זה ממנו. את כל הנושא הציבורי, השליחות".

בהמשך התייחסה שטרית לתחושת חוסר השוויון ולתסכול של עולים, והשוותה זאת לקליטת עולים חדשים כיום. "אני יכולה להבין את זה… אני יכולה למצוא את עצמי היום, גם הרבה מאוד פעמים, מטפלת באוכלוסייה שהיא עולה חדשה, לדוגמה, הקהילה האתיופית שסובלת מהמון דברים".

בין נושאי החקיקה שעמם היא מזוהה, ציינה את "חוק העדפה מתקנת לחיילי מילואים בהשכלה הגבוהה", שעבר בקריאה טרומית וראשונה. "נושא החינוך אצלנו היה ממעלה ראשונה… אם אתה תיתן להם את ההזדמנות להגיע להשכלה גבוהה, משם הם יגיעו לעמדות מפתח".

שטרית התייחסה גם לתחושת הזלזול כלפי חברות כנסת מהליכוד, "זה לא רק עניין של אישה בליכוד. בהתחלה זה באמת תסכל... הבנתי שהבעיה לא קיימת אצלי, הבעיה קיימת לצד השני, ואסור לי לתת להם את ההנאה שזה פוגע בי".

לדבריה, לעיתים ההתמקדות התקשורתית היא לא בעשייה מאחר ולדבריה "אין לזה ערך מוסף בעיני עורכים של מהדורות, אבל זה מציל נשמות".

במהלך השיחה דיברה על איומים שחוותה, כולל איומים ברצח. "איומים ברצח שלי ושל המשפחה שלי, למחרת השופט אומר שהוא מבין ללבו... זה דברים שבאמת מתסכלים". היא תיארה תחושת חוסר הגנה: "הכתובת על הקיר, מישהו מאיתנו ירצח. ואמרו לי, נו את מגזימה".

בפן האישי סיפרה על חיי המשפחה, "אני ארבע שעות ראשונות ביום חמישי מקדישה לכל מה שקשור לבית כדי להיות מוכנה לשבת. ערב שבת זה הדבר הכי הכי חשוב לי, אנחנו יושבים בשולחן כולם, אין טלפונים, אין מסך טלוויזיה". היא שיתפה בסיפור על בנה שאמר לה: 'אימא, את לא אימא של כמות, את אימא של איכות'. "ופרצתי בבכי".

שטרית התייחסה גם למחירים האישיים של העשייה הפוליטית. "מי שרוצה להיות פוליטיקאי ובמפלגה כמו הליכוד, צריך להבין שאין יום ואין לילה. זאת לא מפלגה של קוקטיילים ונסיעות". לדבריה, למרות הקושי, היא נהנית מהמפגש עם הציבור, גם באירועים קטנים. "חד משמעי, זה הדינמיקה שחסרה לי… זה הקטע שבו יש לי את הממשק עם הציבור".

בסיום השיחה חשפה את חלומה הפוליטי, "יש לי חלום להיות שרת החינוך. זה מבחינתי סגירת מעגל של ילדה שגדלה במעברה, שלא נתנו לה אף פעם שום סיכוי להצליח. וזו האמונה שלי, שאני צריכה להקשיב לקול הפנימי שלי, ואף פעם לא להקשיב למה שאחרים אומרים. אני יודעת מה אני רוצה, וברוך השם, אני מגשימה הרבה מאוד חלומות".