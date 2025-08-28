תיעוד: שני מרכזי סיוע הומניטרי יוקמו בדרום רצועת עזה צילום: דובר צה"ל

במסגרת המאמצים להכנסת סיוע הומניטרי לרצועה בהתאם להנחיית הדרג המדיני, בימים הקרובים תסתיים הקמת שני מרכזים נוספים לחלוקת מזון וסיוע הומניטרי בדרום רצועת עזה עבור המאמץ שהממשל והקרן האמריקאית מובילים ברצועה.

עם סיום העבודות של צה"ל, יופעלו בסך הכל חמישה מרכזי חלוקת מזון על-ידי החברה האזרחית האמריקאית.

מתחם החלוקה בשכונת תל אל סולטן, יוחלף על ידי שני המתחמים שמוקמים בימים אלו בדרום הרצועה במטרה לשפר את המענה ואת בטיחות החלוקה.

החל מסוף חודש מאי ועד כה, חולקו בארבעת מתחמי החלוקה יותר מ-2.3 מיליון חבילות מזון שבועיות למשפחות באמצעות המתחמים.