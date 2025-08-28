לאחר פגישתו עם מזכיר המדינה האמריקני, נאם אמש (שלישי) שר החוץ גדעון סער בקבלת פנים שנערכה לכבודו בבית שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר. ל

אירוע הגיעו ראשי הקהילה היהודית, ידידי ישראל נוצרים ואנשי ממשל, בהם תת־מזכיר המדינה לעניינים מדיניים אליסון הוקר ויועצת הדתות של הנשיא טראמפ פאולה ווייט קיין.

בדבריו אמר סער: "שיתוף הפעולה ההתקפי הישראלי-אמריקאי הסיר את איום הגרעין האיראני לכמה שנים, לפחות. מחר ייתכן ונשמע חדשות טובות בנוגע ל'סנאפבק'. זהו צעד חיוני - לא רק בשל מדיניותה הברורה והעקבית של ישראל, שלפיה מדינות אויב סביבנו לא יורשו להחזיק בנשק גרעיני, סוגיה קיומית עבורנו - אלא גם בזכות המחויבות האמריקנית החזקה שהוכחה כאן".

סער הוסיף כי "המחויבות האמריקאית שהוצגה כאן, היא חשובה מאוד עבור האזור, עבור המנהיגות האמריקאית בעולם, לעתיד ולניסיונות עתידיים של איראן עצמה, במידה ותנסה לשוב לדרך הזו".