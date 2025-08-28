ההופעה בבית אל דוברות

כ-3000 תושבי בית אל חגגו השבוע את סיום הקיץ במופע חגיגי עם אברהם פריד, בניה ברבי, ואמנים נוספים.

במהלך המופע פנה פריד לקהל ואמר: "זכות ענקית עבורי להופיע כאן בפני השכפ"ץ הלאומי של עם ישראל. אלפי אנשי מילואים כאן שנלחמים מאות ימים והנשים העוצמתיות והלביאות והמשפחות ששומרות ומגינות על הבית".

האמנים הצדיעו לכוחות הבטחון, החיילים הפצועים והחטופים. בניה ברבי אמר :"תושבי בית אל, אנחנו מצדיעים לכם, לכל נשות המילואים, בזכותכם אנחנו כאן".

המופע, שכלל עוד אמנים בסגנונות שונים, שימש גם כבמה להצגת ההישגים של היישוב בשנה האחרונה.

ראש המועצה שי אלון ציין בגאווה את צמיחת היישוב: "התרחבנו, גדלנו, קלטנו משפחות חדשות, בנינו גנים חדשים וכיתות חדשות, וסללנו כבישי ביטחון חדשים.

הוא המשיך ושיגר קריאה תקיפה לממשלת ישראל: "החילו ריבונות! הגיע הזמן לתקן את העוולה ההיסטורית ולהשיב את שטחי יהודה ושומרון לשלטון ישראלי אמיתי".

אברהם פריד ושי אלון צילום: דוברות

במהלך נאומו, חשף אלון תוכניות פיתוח משמעותיות לעתיד. "אנו נמצאים בשלבים מתקדמים של העתקת בסיס חטמ"ר בנימין בכדי לבנות מעל 1,000 יחידות דיור" הכריז. כמו כן, הוא הבטיח כי כבר השנה יורחב כביש 60 בקטע שבין גבעת אסף לבית אל.

אלון סיים את דבריו במסר של אחדות, ואמר "זו בית אל - מקום שבו עם ישראל כולו מתכנס, עם כל הגוונים וכל הלבבות".

האירוע הסתיים בתפילה נרגשת להצלחת הלוחמים, לרפואת הפצועים ולהשבת החטופים במהרה. ראש המועצה הודה לשותפים להפקת הערב, ובירך את הקהל בשנה טובה.