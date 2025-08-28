ערוץ "אל-חדת'" הסעודי דיווח היום (חמישי) כי ישראל איתרה והחרימה "ציוד סודי ורגיש" סמוך לדמשק. הדברים מיוחסים לבכיר ביטחוני ישראלי ומגיעים לאחר דיווחים על פעילות צה"ל ליד הבירה הסורית.

על פי הדיווח, צה"ל הצליח לפרק מכשירי ריגול טורקיים שהוטמנו באזור דמשק ונועדו לעקוב אחר ישראל.

בישראל הזהירו את הממשל החדש בסוריה שלא להישמע להנחיות אנקרה, והגדירו זאת כ"משחק באש".

הבכיר הוסיף כי המתקנים שהוחרמו היו פרוסים בבסיסים צבאיים בסוריה במשך יותר מעשור. לדבריו: "אמרנו לממשל א-שארע שלא יבחן את סבלנותנו ואת גבולות פעולותינו הצבאיות".

במקביל, גורם סורי מסר לאל-ג'זירה כי ארבעה מסוקים ושני מטוסי קרב של חיל האוויר הישראלי הגיעו הלילה לאזור אל-כיסווה שבפאתי דמשק. המסוקים הנחיתו עשרות חיילים - ככל הנראה כוחות מיוחדים - יחד עם כלי רכב כבדים, וביצעו חיפוש בבסיס צבאי.

הכוחות שהו במקום כשעתיים ולאחר מכן עזבו באותה הדרך. לפי הדיווח, מטוסי הקרב פעלו כדי "לפתוח נתיב" למסוקים ולמנוע מכוחות סוריים להגיע למתחם. לא דווח על חילופי אש בין הכוחות.