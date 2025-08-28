יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ערך היום (חמישי) מסיבת עיתונאים מיוחדת בבירת יפן לצד אילן וגל גלבוע דלאל, אביו ואחיו של החטוף גיא, כחלק מקמפיין ההסברה של המשלחת הפרלמנטרית הישראלית. באירוע השתתפו עשרות עיתונאים מקומיים וזרים.

אוחנה פתח בדברים חריפים נגד הטענות על רעב בעזה ואמר: "אביתר דוד, חבר ילדות של גיא, נחטף יחד עמו. חמאס פרסם סרטון שלו רזה כשלד, מורעב, נאלץ לחפור לעצמו קבר. ההרעבה המכוונת היחידה ברצועה היא זו שהחטופים שלנו סובלים ממנה".

הוא הוסיף: "מנהיגים חלשים שאומרים שיכירו במה שקרוי מדינה פלסטינית בצל טבח השבעה באוקטובר - הם פייסנים מודרנים. אם חמאס משבח אתכם, זה אומר שאתם מקדמים את מטרותיו".

אילן גלבוע דלאל הדגיש: "חמאס הוא ארגון טרור. הם לא מקיימים שום חוק בינלאומי או הומניטרי, וכל הסכם שהגענו אליו איתם - הם הפרו. בני גוסס במנהרות החשוכות של עזה, ללא אוויר, ללא מזון וללא טיפול רפואי. העולם צריך להפעיל לחץ על חמאס - לא על ישראל".

בנו גל הוסיף: "אם אתה באמת רוצה שלום במזרח התיכון - זה לא יכול להיות עם חמאס. הם לא ישחררו את החטופים אלא משתמשים בהם כקלפי מיקוח. אין לי את הפריבילגיה לא להילחם על אחי".

במהלך האירוע הקרינה המשפחה בפני העיתונאים את סרט האנימה "גיאגו", שתיאר את חייו של גיא ואת חטיפתו, בהשראת אהבתו הגדולה לתרבות היפנית והשפה היפנית.