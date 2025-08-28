ילד בן 6 טבע היום (חמישי) בבריכת מלון סמוך לים המלח.

חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה מתקדמות.

לאחר מספר דקות שב לבו לפעום והוא פונה במסוק מד"א לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשהוא מורדם ומונשם במצב קשה מאוד.

פראמדיק מד"א תאמר אבו נגא סיפר, "ראינו את הילד שוכב סמוך לבריכה כשהמציל ועוברי אורח מבצעים בו פעולות החייאה בסיסיות בהנחיית טלפונית של מוקד 101 של מד"א".

"המשכנו בפעולות החייאה מתקדמות ולאחר מספר דקות שב ליבו לפעום באופן עצמוני. המשכנו טיפול רפואי שכלל מתן תרופות, הנשמה ועוד, תוך כדי שחברנו למסוק מד"א שמפנה אותו לבית החולים כשהוא מורדם ומונשם ומצבו מוגדר קשה מאוד".