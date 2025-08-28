היועץ האמריקני לביטחון לאומי בממשל ביידן, ג'ייק סאליבן, אומר כי לדעתו הטלת אמברגו נשק על ישראל לגיטימית לגמרי.

"בהתחשב במצב כפי שהוא היום, תמיכה באמברגו נשק על ישראל, היא עמדה שאני תומך בה", טען סאליבן.

הוא תקף את ממשלת הימין הישראלית וטען כי היא פוגעת בעתיד היחסים בין ארצות הברית וישראל.

"אם לא ישתנה דבר בממשלה, אם היא תמשיך להיות ממשלה קיצונית-ימין שמנהיגה את המדיניות לא דמוקרטית, ישראל כפי שהכרנו אותה כבר לא תתקים", טען.

הוא הוסיף "אני חושב שרבים מהישראלים מודעים לכך וודאי שזה ישפיע על היחסים של הממשל האמריקני מול מדינת ישראל".