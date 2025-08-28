גרמניה, בריטניה וצרפת הודיעו היום (חמישי) למועצת הביטחון של האו"ם על תחילת הליך להפעלת מנגנון הסנאפבק נגד איראן.

המנגנון, שהוסכם במסגרת הסכם הגרעין שנחתם בשנת 2015, מחזיר לתוקף את כלל הסנקציות שהטילה מועצת הביטחון של האו"ם על איראן בטרם נחתם ההסכם.

בין הצעדים נכללים אמברגו נשק, הגבלות על תוכנית הגרעין והטילים הבליסטיים, הקפאת נכסים והגבלות תנועה על בכירים איראנים וגופים הפועלים בחו"ל.

התהליך נמשך 30 יום, ובמהלכו יוכלו איראן והמעצמות האירופיות להמשיך לקיים מגעים דיפלומטיים.

בהסכם הגרעין נקבע כי מנגנון הסנאפבק יפקע ב-18 באוקטובר 2025. לכן, המדינות החתומות מחויבות להפעילו עד מועד זה.

לפי רויטרס, בחודש שעבר תיאם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו עם מקביליו מצרפת, בריטניה וגרמניה, והוסכם להפעיל את המנגנון אם לא יושג הסכם עד סוף אוגוסט.