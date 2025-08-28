לידה יוצאת דופן התרחשה השבוע בבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים.

רוחמה, בת 24, ילדה את בנה בלידה בריאה ומוצלחת - באותו בית חולים שבו נולדה היא עצמה כפגה במשקל 495 גרם בלבד.

לפני 24 שנים סבלה אמה של רוחמה מרעלת היריון בשבוע 23 להריון, ופרופ' שמחה יגל, רופא בכיר במיילדות, קיבל החלטה ליילד אותה בניתוח קיסרי בשבוע 24. רוחמה הועברה לטיפול ממושך בפגייה עד גיל חצי שנה, אז שוחררה כשהיא שוקלת 2.4 קילוגרם.

השבוע סגרה המשפחה מעגל כאשר רוחמה ילדה לראשונה. פרופ' יגל, שליווה את המשפחה מאז הלידה המוקדמת ונשאר בקשר לאורך השנים, נכח גם בלידה הנוכחית.

לדברי בני המשפחה, מדובר ברגע מרגש במיוחד, שבו חוו "תיקון אמיתי" ללידה המורכבת שהתרחשה לפני יותר משני עשורים.

"זכיתי לשמוע על רוחמה לאורך השנים, בשלבים חשובים בחיים שלה", מספר פרופ' יגל, שלימים ניהל את אגף נשים ויולדות בבתי החולים של הדסה. "הייתי שם כשגדלה ואפילו בחתונה שלה. זו משפחה שהפכה למשפחה. כשנכנסה להריון אביה ביקש שאלווה אותה לאורך התהליך ואערוך מעקב ואכן זכיתי ללוות אותה, אבל תודה לאל היה פה הריון רגיל, שגרתי וללא מהמורות בולטות".

"ביום הלידה נקראתי אל חדר הלידה וכעבור כמה שעות כבר הבטתי בתינוק הבריא והמתוק של רוחמה - שנולד במשקל פי שש מהאמא שלו!! כאן הבנתי את עומקה של סגירת המעגל והודתי לכל בני המשפחה על שזיכו אותי להיות חלק ממסע ארוך ומרגש".

"הלידה השבוע הייתה תיקון אמיתי ללידה ההיא לפני 24 שנים", מסכם בחיוך דוד, שהפך לסבא. "רוחמה מתאוששת, פרופ' יגל מאושר ממש כמונו - ההורים. אחרי 45 שנות נישואין זכינו בזכותו לעשות ברית ראשונה לנכד ראשון".