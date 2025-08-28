סנגוריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיעו כי לא יוכלו להמשיך לייצגו אם עדותו במשפטי האלפים תתקיים במתכונת של ארבעה דיונים בשבוע.

לפני כשבועיים פנה צוות ההגנה לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה לקיים שיחה דחופה עם נתניהו, בעקבות החלטת בית המשפט להגביר את קצב הדיונים. לטענת עורכי הדין, ההחלטה מטילה עליהם נטל כבד ביותר ועלולה לפגוע בהגנה.

במסמך שהוגש נכתב, "כידוע היטב לבית המשפט הנכבד, צוות ההגנה של ראש הממשלה מונה שלושה עורכי דין בלבד. כיום, צוות ההגנה אמון על הייצוג בשלוש הפרשות, וזאת בשונה מצוותי התביעה - שם ישנם צוותים נפרדים לאישום הראשון ולאישומים השני והשלישי".

עוד הוסיפו כי קצב הדיונים לא יאפשר הכנה נאותה של העדים, "שמיעת ההוכחות בתדירות זו תפגע הן בהגנתו של ראש הממשלה והן בצוות ההגנה באופן אישי ומקצועי". בנוסף טענו כי קיימות התחייבויות קודמות כלפי לקוחות נוספים, וההחלטה תפגע קשות בחופש העיסוק שלהם.

עורכי הדין הדגישו כי עליהם להיפגש עם נתניהו "כדי לעדכנו ולדון עמו בהחלטת בית המשפט ובמשמעויותיה - הן לעניין ניהול הגנתו ככלל, והן לעניין יכולת הצוות הנוכחי להמשיך לייצגו".