שנה חדשה בפתח. תחושה של התחדשות באוויר, בלב עולים חלומות וציפיות, ורצון כנה, פשוט אך עמוק: שהפעם זה באמת ייראה אחרת.

אנחנו מדמיינים את עצמנו הורים רגועים יותר, משפחה שמחה יותר, זוגיות עמוקה יותר, וקשר חי יותר עם בורא עולם. אך לצד ההתרגשות, מתגנבת גם תחושת חשש: מה אם שוב נתקע באותו המקום? מה אם גם השנה, כמו שנים קודמות, נתחיל בהתלהבות - אבל איפשהו באמצע היא תתפוגג ונחזור לשגרה האפורה והמוכרת?

זו תחושה כואבת ומוכרת לכולנו. כמה פעמים כבר הבטחנו לעצמנו שנשתנה - וגילינו שזה לא כזה פשוט.

אפשרות לשינוי אמיתי

ובכל זאת, אין סיבה להרים ידיים. שנה חדשה היא לא רק תאריך בלוח. היא הזדמנות אמיתית לעצור, להתבונן, ולבנות מחדש את עצמנו ואת הבית שלנו.

כדי להפוך את ההתחלות הטובות למשהו שבאמת מחזיק מעמד, צריך לקבל השראה וכלים מעשיים.

זה בדיוק מה שמציע המשדר החדש של מועדון ההורים בהובלת הרב יוני לביא.

המשדר המיוחד: "איך מתחילים מחדש?" נועד להעניק להורים כוחות, תובנות וכלים בתחומים הכי חשובים לנו: בתחום האישי, החינוכי והרוחני.

שלושה קולות: שלושה תחומים

במשדר יארח הרב יוני לביא מרצים מבוקשים אשר כל אחד מהם יביא נקודת מבט אחרת וחשובה:

מתי וכסלר - מייסד ומנהל בית הספר לאימון כוונה, שידבר על איך מתרגמים חלומות גדולים לצעדים קטנים ופשוטים בחיים עצמם.

הרב חגי לונדין - ראש ישיבת ההסדר חולון, שייתן כלים רוחניים להכניס קרבת אלוקים ביום יום.

והרצאתו של הרב יוני לביא - איש חינוך, סופר ומרצה, שיעסוק בשאלה הגדולה: איך מגשימים את חלום ההורות שלנו ומצליחים להתחבר באמת לילדים שלנו.

מתי ואיפה?

המשדר יתקיים בעזרת ה' במוצאי שבת, פרשת כי תצא, י"ג אלול (6.9), בשעה 22:00, דרך הזום.

ההשתתפות חינמית לחלוטין - אך מחייבת הרשמה מראש

מי עומד מאחורי המשדר?

הרב יוני לביא מלווה הורים, מחנכים ובני נוער כבר למעלה משני עשורים. הוא היה ממייסדי הקו החם "חברים מקשיבים" שסייע לעשרות אלפי בני נוער, חיבר את סדרת רבי המכר "היי רב", מגיש תוכנית רדיו פופולרית, וכותב טורים קבועים בעלוני השבת.

מעבר לכל אלה - הוא עצמו הורה, שמכיר היטב את הקשיים, האתגרים, וגם את התקווה הגדולה של כל אב ואם - להעניק לילדיהם בית חם, מחנך ומלא אמון.

לא לפספס את הרגע הזה

הימים שלפני ראש השנה הם לא עוד ימים רגילים. הם הזמן שבו ניתנת לנו האפשרות לפתוח דף חדש.

השאלה הגדולה היא: האם נבחר לנצל אותה, או שניתן לה לחלוף על פנינו?

המשדר הקרוב הוא הזדמנות נדירה לקבל השראה וכלים פרקטיים, להתחיל מחדש עם לב פתוח ואמונה, ולבנות את השנה הקרובה על יסודות יציבים יותר.

