נבחרת ישראל פתחה היום (חמישי) את דרכה באליפות אירופה בכדורסל המתקיימת בפולין ברגל ימין עם ניצחון על נבחרת איסלנד בתוצאה 71:83.

איסלנד נחשבת לנבחרת החלשה ביותר בבית ד' בו משחקת ישראל, אך זו הייתה עיקשת מול הנבחרת הלאומית של ישראל כשהצליחה לחזור לא פעם מפיגור גדול. עם זאת, הניצחון הישראלי לא היה מוטל בספק לרגע, זאת בעיקר הודות ליכולת הנהדרת של שני כוכבי הנבחרת - דני אבדיה ורומן סורקין.

איסלנד שבשתי הופעותיה הקודמות באליפות אירופה בכדורסל, לא ניצחה משחק במסגרת התחרות, נקלעה לפיגור גדול כבר ברבע הראשון אך בזה השני הצליחה לצמק אותו עד לכדי נקודה אחת.

סורקין החל את המחצית השניה עם מטח שלשות שצלף והוביל את ישראל לריצת 2:15, כזו שפתחה פער דו-ספרתי.

מלבד סורקין שסיים את המשחק עם 31 נקודות, גם אבדיה כאמור בלט כשקלע 20 נקודות אך אף אחת מהן לא הושגה מחוץ לקשת. מלבדם כמעט ואף שחקן לא הצליח לבוא לידיי ביטוי ולקלוע נקודות, אך למזלה של ישראל, איסלנד לא הצליחה להתקרב יותר מדי. זה נגמר עם 71:83.

מול יתר הנבחרות בבית - פולין, צרפת, בלגיה וסלובניה, ישראל תהיה חייבת להשתפר בהקדם כשכבר במוצאי השבת תפגוש את נבחרת פולין המקומית.

המאזן ההיסטורי בין הנבחרות עומד כעת על 0:4 לזכות ישראל ומאזן הניצחונות של איסלנד באליפות אירופה נותר על כנו - אפס ניצחונות.