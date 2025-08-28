סמוטריץ' מציג את תכנית ההכרעה נגה מלסה, לע״מ

שר האוצר וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני בצלאל סמוטריץ' הציג היום (חמישי) במסיבת עיתונאים את צעדי ההכרעה של מדינת ישראל מול חמאס.

הוא שרטט תמונת ניצחון - חמאס מוכרע צבאית, מנותק כלכלית ומבודד מהאוכלוסייה, שטחי רצועת עזה מצומצמים ומסופחים לישראל, ושערי עזה נפתחים להגירת עזתיים.

לדבריו, "למדינת ישראל אין את הפריווילגיה לסיים את המערכה בעזה ללא ניצחון. יש רק אופציה אחת - הכרעה וניצחון".

תכנית ההכרעה המלאה

על פי התכנית, יוצג לחמאס אולטימטום בין שתי אפשרויות, תרחיש הכניעה: "השבת כל החטופים החיים והחללים בפעימה אחת, התפרקות מלאה מנשק ותשתיות טרור, יציאת ראשי חמאס ומחבליו מהרצועה, פתיחת מעבר חופשי להגירה מרצון של תושבי הרצועה וסיפוח הפרימטר הביטחוני ושליטה מבצעית מלאה של ישראל ברצועה לתמיד".

הוא הציג תרחיש הכרעה, "במידה וחמאס יסרב, ישראל תצא למהלך צבאי־מדיני עצים ומהיר - הכרעה צבאית - מיטוט המסגרות הצבאיות האחרונות של חמאס באמצעות תמרון עצים ומצור על העיר עזה ומחנות המרכז".

"הכרעה אזרחית - ניתוק חמאס מהאוכלוסייה ומהכסף באמצעות שליטה ישראלית בניהול הסיוע ההומניטרי והפסקת הזרמת סיוע הומניטרי לידי חמאס ובאמצעות ניתוק פיזי של חמאס מהאוכלוסיה. הכרעה מדינית - סיפוח מדורג של שטחי רצועת עזה וצמצום שטח האויב ומימוש תכנית טראמפ להגירה מרצון של תושבי הרצועה".

השר סמוטריץ' סיכם את דבריו ואמר: "מול מי שקוראים לנו בחוסר אחריות להיכנע לחמאס ומול ספקנים ומי שלא מאמינים שניתן לנצח אני קובע באופן חד משמעי שאפשר לנצח ואפשר לעשות את זה מהר. אנחנו חייבים לצאת למערכה הזו ולסיים אותה. להשמיד את הרוע הטוטלי שעולל לנו את הזוועות ב־7 באוקטובר. למרות כל ההפחדות - אפשר וחייבים לסיים את המערכה עד סוף השנה האזרחית".

"אנחנו חייבים את זה לנופלים ולמשפחותיהם, לחטופים ולמשפחותיהם, למילואימניקים הגיבורים, לתושבי הדרום, למען ביטחון ישראל, למען עתיד ילדינו, למען הצדק, למען יהודי העולם ולמען ביטחונו של העולם המערבי כולו. הכרעה וניצחון".