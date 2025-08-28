תת-אלוף רמי אבודרהם הועלה לדרגת אלוף היום (ה') במעמד שנערך במחנה "רבין" (הקריה) בראשות ראש המטה הכללי, רב-אלוף אייל זמיר, במעמד שר הביטחון, ישראל כ"ץ ובנוכחות חברי פורום המטה הכללי, מפקדים ומשפחתו של האלוף.

האלוף אבודרהם עתיד להיכנס לתפקידו כראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בשבוע הבא.

כ"ץ אמר במעמד: "ב-22 החודשים האחרונים בהם צה"ל מצוי בלחימה, קיבלנו הוכחה חד-משמעית לעוצמתו של אט"ל, לכוחה של שרשרת ההספקה, לחדשנות, ליוזמה - אשר אפשרו את רציפות התפקוד של הכוחות הלוחמים. המעמד הזה מהווה עבורנו הזדמנות להודות לך, מישל, על הובלת העשייה הזאת בתקופה מורכבת ומאתגרת ועל התרומה המובהקת שלה - ושלך - להשגת יעדי המערכה".

הוא הוסיף: "רמי, האחריות הגדולה הזאת - להבטחת המענה הלוגיסטי והטכנולוגי לכלל יחידות צה"ל היא מעתה הייעוד שלך. אתה מגיע אל התפקיד הזה עם הרבה מאוד ניסיון, גם כמפקד לוחם בחיל התותחנים משך שנים ארוכות, אך גם כקצין מטה בעולמות הטכנולוגיה והארגון. את כל הרקע הזה אני בטוח שתרתום לטובת מימוש היעדים הניצבים בפני האגף בראשותך. אני משוכנע שאתה מודע לגודל המשימה, ותעשה הכול על מנת לעמוד בציפיות של כולנו. אני מאחל לך הצלחה רבה".

זמיר הוסיף: "אלו ימי מלחמה רב זירתית בה אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה נבחן יותר מאי פעם ונותן מענה לוגיסטי מתמשך לכל צורך. זוהי עדות ליכולת טכנולוגית ולוגיסטית מהמעלה הראשונה, אך לא פחות מזה, עוצמתם של משרתי האגף, הפועלים מסביב לשעון להגנה על הבית. מישל, צמחת באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, אני רוצה להביע הרבה הערכה על העשייה רבת השנים שלך ובעיקר על תרומתך. לאורך כל שירותך, עמדת בחזית".

"רמי, פיקודך התאפיין בהבנה מעמיקה של השטח, לצד ראייה רחבה של המערכה כולה. אל מול מורכבויות המלחמה, נתת מענה לכל צורך שעלה מהשטח במסירות ואין לי ספק שכך תעשה כראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. שיתוף הפעולה בין כוחותינו בחזית לכוחות האגף מאפשר ויאפשר לנו להחזיר את חטופינו ולהכריע את שלטון החמאס".

אבודרהם אמר: "מסלול חיי הצבאיים כלוחם וכמפקד לימד אותי שהאחריות של קצין איננה מסתכמת בשדה הקרב בלבד, היא מלווה אותך בכל שעל ומסע. הבסיס לכך נטוע בבית הורי, דור של עולים, דור ניצולים, דור המייסדים. מהם ינקתי בילדותי ונעוריי את כל אשר אני נושא היום באמתחתי. המעמד הזה, הוא הניצחון האישי שלהם".

לסיום אמר: "בעוד ימים ספורים אקבל את הפיקוד על אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה של צה"ל, מידיו של האלוף מישל ינקו. אגף עוצמתי, לוחם, רב זרועי, הנמצא בחזית ובעורף, אגף האמון באופן ישיר - על רוח הלחימה של דור המלחמה! אני נושא בגאווה את הזכות לשרת את הלוחמות והלוחמים של כולנו, בסדיר ובמילואים - אלו הניצבים בהגנה ובחוד ההתקפה על כנף המטוס, בצריח המרכבה ובחרטום הספינה".