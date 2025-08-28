ישראל פרוש, יו"ר ארגון 'מגן ומושיע' המסייע לחייבי גיוס חרדים, פנה לשגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, בדרישה שיתערב במצבם של אלפי אזרחים אמריקאים החיים בישראל.

לדברי פרוש, אזרחים אלה נמצאים במצוקה קשה בעקבות הסנקציות שהוטלו עליהם על רקע אי שיתוף הפעולה עם פקודות הגיוס לצה"ל.

במכתב שהועבר לשגרירות ארה"ב כתב פרוש: "אני מתכבד לפנות אליך בשם אלפי אזרחים אמריקאים שמוצאים את עצמם כיום במצוקה עמוקה, בשל פגיעה חמורה בזכויותיהם האזרחיות מצד הרשויות המשפטיות בישראל".

פרוש הסביר כי ההסכם ההיסטורי שאפשר פטור מגיוס לתלמידי ישיבות במשך כמעט 75 שנה בוטל לאחרונה, דבר שמשפיע גם על אזרחים בעלי דרכון אמריקאי המחזיקים במקביל באזרחות ישראלית.

"בעקבות ביטול ההסדר, הורתה היועצת המשפטית לממשלה על סנקציות חריפות נגד כ-80 אלף איש, בהם אלפי אזרחים אמריקאים", הוא כתב.

הסנקציות כוללות צווי עיכוב יציאה מהארץ ואיומי מעצר, דבר שמונע מאזרחים אמריקאים לשוב לארצות הברית.

"האשם היחיד של אותם אזרחים אמריקאים הוא דבקותם בלימוד התורה", טען פרוש, והוסיף: "אתה עצמך הצהרת בפומבי כי לימוד התורה הוא הישועה של עם ישראל".

במכתבו ציין כי חלק מהאזרחים האמריקאים מעוניינים לוותר על אזרחותם הישראלית ולהישאר עם האזרחות האמריקאית בלבד, אך המגבלות הנוכחיות מונעות מהם אפילו לצאת מישראל כדי לממש זכות זו.

"אנו פונים אליך בשם אזרחים אמריקאים שומרי חוק, כדי שתתערב ותמנע מצב אבסורדי שבו נמנע מהם לשוב לארצם בשל מחלוקות פוליטיות ומשפטיות פנימיות בישראל", כתב לשגריר.

לסיום ביקש מהאקבי לפעול בשני מישורים: מול הרשויות הישראליות להסרת המגבלות, ובמקביל לפנות לממשל בוושינגטון "כדי שנושא זה יטופל ברמות הגבוהות ביותר".