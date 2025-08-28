נערכים לאולימפיאדה. כל ספורטאי צריך מעטפת טובה בכדי לייצר הצלחה. הדבר נכון שבעתיים כשמתחרים ברמות הגבוהות ביותר ועוד יותר כשמתחרים בתחרות הספורט הגדולה בעולם - האולימפיאדה.

לקראת המשחקים האולימפיים שיתקיימו בעוד שלוש שנים בלוס אנג'לס שבארה"ב, יזם הוועד האולימפי הישראלי בראשות היו"ר והמדליסטית האולימפית לשעבר יעל ארד, הקמת חוג ידידים בינלאומי שמטרתם לעזור בתמיכה לספורטאים הישראליים.

מדובר במהלך עליו עובדים בוועד האולימפי הישראלי כבר למעלה משנה, כאשר יו"ר הוועד האולימפי יעל ארד, תיכננה זאת יחד עם המנכ"ל גילי לוסגיק, סמנכ"לית קשרי החוץ ירדן הר לב לצד איריס שלגי, פילנטרופית ישראלית ומייסדת חוג הידידים בישראל.

במסגרת המהלך, ועדת התרומות של הוועד האולימפי בישראל תתכנס לראשונה על מנת להרחיב את החשיבה והתכנון בנושא המבוסס על מעורבות הקהילה היהודית בארה"ב בכלל ובלוס אנג'לס בפרט, כאשר מערך התרומות החדש ישמש כאמצעי לוועד האולימפי בישראל להמשיך ולהגשים את חזון השתלבות ספורטאי ישראל בצמרת העולמית בענפי הספורט האולימפיים.

ייחודית המהלך הוא היכולת לפעול בשותפות שני הוועדים של ישראל - האולימפי והפארלימפי יחד כאשר המטרה הי להניח תשתית ארגונית ומבנית שתאפשר לוועד האולימפי להקים מערך תרומות ארוך טווח לקראת האתגרים של השנים הקרובות.

המערך נועד לאפשר השקעה רחבה יותר בתוכניות האסטרטגיות של הספורט האולימפי והפראלימפי בישראל ולפתוח את הדלת לשותפים חדשים המעוניינים לקחת חלק בעיצוב עתידו של הספורט האולימפי והפראלימפי בישראל.

מעבר להיבט הפרקטי, היוזמה מבטאת חזון ערכי רחב: חיבור בין קהילות יהודיות בעולם לישראל דרך ההישגים האולימפיים, יצירת תחושת גאווה ושייכות משותפת וחיזוק ערכי המצוינות, ההשראה והנחישות שהספורט האולימפי מגלם.

בוועד האולימפי אמרו כי המשחקים שייערכו בלוס אנג'לס, בלב קהילה יהודית משמעותית, מהווים הזדמנות יוצאת דופן להעמיק את הקשר הזה, תוך ייצוג הרוח והמצויינות הישראלית, היהודית והבלטת הערכים של מדינת ישראל בזירה העולמית באמצעות הספורט.

לדבריהם, שיתוף הפעולה עם הוועד הפראלימפי הוא חלק בלתי נפרד מהמהלך. ההיסטוריה רבת ההישגים של הספורט הפראלימפי בישראל ודמויות המופת מעוררות ההשראה שצמחו מתוכו מעניקות רובד נוסף ומשמעותי למהלך כולו, כאשר מאז ה־7 באוקטובר נוספו בישראל כ־14,000 פצועים ופצועות בדרגות פציעה שונות והחיבור לפעילות הפראלימפית מקבל משמעות נוספת בהענקת אופק ותקווה דרך הספורט. שילוב המשאבים של שני הוועדים צפוי להיות נדבך חשוב בקידום הספורט הישראלי כולו.

יעל ארד, יו"ר הוועד האולימפי בישראל, אמרה על המהלך כי "כדי להתחרות במצויינות העולמית ולשמור על מעמדינו ההישגי בעולם הספורט, אסור לנו להתבשם בהישגי האתמול אלא לוודא שאנחנו מעמידים את התנאים האופטימאליים לספורטאים שלנו כדי להמשיך ולשבור שיאים".

"יש לנו ענפי ספורט בוגרים ומצליחים וענפים רבים מתפתחים. על מנת להבטיח את קפיצת המדרגה המשמעותית הבאה אחרי הצלחות העשור האחרון, חובה עלינו להמשיך ולהתפתח. לצד ההשקעה ההולכת וגדלה של משרד הספורט אנחנו שואפים להגדיל את המשאבים ממקורות חדשים. אנחנו גאים על איחוד הכוחות עם הוועד הפראלימפי בראשותו של מוץ מטלון שתמיד מושיט יד לכל יוזמה ורואים אחריות רבה בעבודה מול הקהילות היהודיות בעולם. אלה יחסי גומלין של חיזוק הדדי והשראה לדורות הצעירים".

משה מוץ מטלון, יו"ר הוועד הפראלימפי ברך גם הוא על היוזמה ושיתוף הפעולה כשאמר: "גיוס תרומות ויצירת מקורות חדשים לספורט הישראלי הוא בחשיבות עליונה ויסייע גם להכנת הספורטאים הפראלימפיים החדשים מבין פצועי צה"ל הרבים שמצטרפים למעגל הספורט הפראלימפי לצד המשלחת המוכשרת שלנו. לקראת המשחקים בלוס אנג'לס ובמיוחד בתקופה מאתגרת זו, חובה עלינו להפגין עוצמה ואחדות בפני יהדות ארה"ב ובפני העולם כולו ואני מודה ליעל ולגילי, שותפים אמיתיים לדרך".