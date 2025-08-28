בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע היום (חמישי) את רונאל פישר, במסגרת הסדר טיעון, בעבירות של ניסיון לתיווך בשוחד, שיבוש מהלכי משפט וקבלת נכסים שהושגו בפשע.

ההרשעה התקבלה לאחר שפישר הודה במיוחס לו, אך הסדר הטיעון אינו כולל הסכמה באשר לעונש.

בפרקליטות הדגישו כי ידרשו מבית המשפט לגזור על פישר עונש מאסר בפועל, וזאת נוכח חומרת המעשים והפגיעה הקשה באמון הציבור ובמערכת אכיפת החוק.

בכתב האישום שבו הודה פישר נכתב כי בתקופה בה שימש כעורך דין פרטי, פעל יחד עם קצין החקירות ערן מלכה לשיבוש חקירות פליליות רגישות. מלכה עצמו הודה והורשע בהסדר טיעון וריצה עונש מאסר.

בחלק מהאישומים הואשם פישר לצד רות דוד, לשעבר פרקליטת מחוז תל אביב, בגין מעשים שיוחסו לה לאחר שסיימה את תפקידה הציבורי.

בפרשת אלון חסן, יו"ר ועד נמל אשדוד לשעבר, הציע פישר לחסן "לסגור את הסיפור" תמורת 150 אלף דולר, כשהציג בפניו מצג לפיו באפשרותו להשפיע על החקירה באמצעות תשלום שוחד. הדברים תועדו במסגרת חקירה סמויה של המחלקה לחקירות שוטרים, שבסיומה נעצר פישר כשקיבל לידיו תיק ובו סכום כסף שנחזה ל-150 אלף דולר שיועד לשוחד.

מפרקליטות המדינה נמסר כי מדובר בפרשה חמורה ומסועפת. לדבריהם, "לאורך ניהול המשפט התעוררו קשיים ראייתיים מהותיים, שחייבו בחינה מחודשת של מצב הראיות וסיכויי ההרשעה".

עוד ציינו כי ההסדר הושג מתוך הבנה כי הוא משרת את האינטרס הציבורי, נוכח מורכבות ההליך, חלוף הזמן מאז הוגש כתב האישום והעובדה שפישר הודה והורשע בעבירות חמורות.

באשר לנאשמים נוספים בפרשה, ובהם רות דוד, ההליך המשפטי בעניינם עודנו מתנהל בבית המשפט.