נתניהו בג׳וליס איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (ה') במועצה המקומית ג'וליס שבצפון הארץ, שם נפגש עם מנהיגה הרוחני של העדה הדרוזית בישראל, השייח' מוואפק טריף, עם ראשי העדה ועם חברי כנסת דרוזים.

ראש הממשלה ביקר בחמ"ל האזרחי שהוקם במתחם המגורים של השייח' טריף לטובת מעקב אחר מצבם של הדרוזים בסוריה. בנוסף, נתניהו פגש את משפחתו של סרן אמיר עבדאללה סעד ז"ל, שנפל בלחימה ברצועת עזה..

לראש הממשלה התלוו ראש הסגל צחי ברוורמן, מ"מ מנכ"ל משרד ראש הממשלה דרורית שטיינמץ ומזכירו הצבאי אלוף רומן גופמן.

במהלך הפגישה עם השייח' טריף אמר נתניהו, "בשיא הזוועות, כשהשייח' מוואפק טריף התקשר אלי ואמר: 'היהודים בשואה קראו לעזרה ואף אחד לא בא. ישראל חייבת לבוא'. זה היה כמו חץ ישר לתוך הלב. כי זה נכון לא רק עובדתית, זה גם נכון מוסרית, זה נכון אנושית. וזה נכון במיוחד בקשר האמיתי, לא רק הצהרתי, הקשר העמוק האמיתי שיש בינינו. כי אחים אנחנו. ישראל לא תושיט יד להציל את אחינו הדרוזים? ואנחנו פעלנו. כשהבנתי את גודל האסון פעלנו מיד".

בהתייחסו למצב בסוריה ציין נתניהו, "אני לא אדם נאיבי. אני מבין מול מי אנחנו עוסקים, מול מה אנחנו עוסקים, בגלל זה הפעלנו כוח. אמרתי לנשיא טראמפ: שנינו מאמינים ברעיון זהה - קוראים לזה שלום מתוך עוצמה. קודם באה העוצמה - אחר כך יבוא השלום. ככה זה, בוודאי באזורנו אבל לא רק. אבל קודם כל באזורנו".

לסיום אמר, "אנחנו מתמקדים כרגע בשלושה דברים: בהגנה על העדה הדרוזית במחוז סווידא, אבל לא רק שם, ביצירת אזור מפורז מרמת הגולן דרומית לדמשק עד וכולל מחוז סווידא, ביצירת מסדרון הומניטרי שיאפשר להביא סיוע, מזון, חומרי בנייה, כל מה שנדרש. עזרה רפואית בהיקף גדול. הדיונים האלה מתנהלים כרגע, ברגעים אלה ממש".