מועצת הביטחון של האו"ם התכנסה היום (חמישי) לדיון מיוחד בנושא פעילות יוניפי"ל בדרום לבנון.

בסיום הדיון התקיימה הצבעה על החלטה המורה על סיום המנדט של הכוח.

בהצבעה השתתפו כל 15 המדינות החברות במועצה, וכולן הצביעו בעד ההחלטה. בכך נקבע כי המנדט של יוניפי"ל, שפעל בדרום לבנון במשך עשרות שנים, יגיע לסיומו.

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, התייחס להחלטה ואמר, "אחרי כמעט 25 שנה מאז שהורחב המנדט, הגיע הזמן לפרק את האשליה. יוניפי"ל נכשל במשימתו ואיפשר לחיזבאללה להפוך לאיום האזורי החמור ביותר".

משרד החוץ הישראלי מסר הערב כי "ישראל מברכת על החלטת מועצת הביטחון לסיים את מנדט יוניפי"ל, שיסתיים באופן סופי בדצמבר 2026 - בהתאם לעמדת ישראל. יוניפי"ל נכשל כישלון חרוץ בכך שלא מנע מחיזבאללה להתעצם צבאית לאורך שנים באזור הפעילות שלו".

לטענת ישראל, "הדיווחים של יוניפי"ל למועצת הביטחון לא שיקפו את המציאות בשטח ואת היקף התעצמות חיזבאללה, ויצרו מצג שווא של יציבות מדומה. לפיכך, החלטת מועצת הביטחון לבצע פינוי מסודר והדרגתי של הכוח היא החלטה נכונה אשר תתרום ליציבות האזורית. על ממשלת לבנון מוטלת האחריות לנצל את ההזדמנות ההיסטורית ולממש ריבונותה באופן מלא".

שר החוץ גדעון סער אמר: "ישראל מעריכה את עמדתה של ארצות הברית, ואת עמדתו של מזכיר המדינה רוביו בפרט, שאפשרו להגיע לתוצאה זו. מעורבותה של ארה"ב בעיצוב סביבה ביטחונית טובה יותר עבור מדינות האזור היא מבורכת. ההתפתחויות האחרונות בלבנון הן התפתחויות חיוביות. ישראל תמשיך לוודא שלא תהיה שחיקה בהישגים ושבטחון תושבי הצפון יהיה מובטח".