סיפור חריג הגיע לפתחו של בג"ץ: פלסטיני בתהליכי גיור, הנשוי ליהודייה אזרחית ישראל לשעבר תושבת עפרה, נעצר השבוע בכפר סמוך לחברון ללא צו מעצר וללא הסבר.

אבישי גרינצייג דיווח בערוץ i24 כי אשת העצור טענה כי גם היא לא קיבלה כל הבהרה מהחיילים בשטח. מצבו הרפואי של העצור הידרדר והוא הועבר לבית החולים כשהוא אזוק, אולם לאחר מכן אשתו לא הצליחה לאתרו.

בנוסף, נאסר עליו להיפגש עם עורך דין. בעקבות זאת הוגשה עתירה לבג"ץ בדרישה לשחררו או להביאו בפני שופט.

במהלך הדיון, השופט נעם סולברג גילה כי אף גוף חקירה לא ביקש את מעצרו. החשוד שוחרר לאחר הדיון.

בהחלטתו כתב כי "נוכח האמור באישור שחרור העותר ממעצר... כי העותר 'הובא למעצר ללא בקשת אף גוף חקירה', מתבקשים ב"כ המשיבה להגיש הודעה המפרטת את השתלשלות האירועים".

בצה"ל מסרו בתגובה כי במהלך פעילות בכפר נמצא מתחת לביתו של העצור מנהרה תת-קרקעית, אך לא פירטו מדוע נעצר ללא צו וללא בקשת גורם חקירה.

לפי החשוד, מדובר בבור מי שופכין שנחפר באישור עיריית סמוע כפי שניתן למצוא בורות כאלו בבתים רבים באזור, כי אין בו מים זורמים.

ל'הארץ' אמר החשוד לאחר שחרורו כי מעצרו תוכנן ככל הנראה על ידי תושב בכפר, שייחס לו חשדות כוזבים על מנת לנקום בו על כך שהתחתן עם יהודייה והוא מרבה לדבר בכפר בעד ישראל.

"בכפר הם קוראים לי 'היהודי', כי אני מתגאה בישראל ואין לי בעיה עם הישראלים", סיפר. "הבחור פגש אותי בכפר ואמר שאני אקבל 'מכה שבחיים לא קיבלתי'. אחרי יומיים באו עליי כוחות של צבא ומשטרה".

לדברי אשתו,היא הכירה אותו בטיקטוק ונישאה לו בחלוף כמה שנים בירדן, לטענתה מדובר במסע נקמה של תושבים בכפר שלו.