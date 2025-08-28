העיתונאי, הפובליציסט ואיש הטלוויזיה דן מרגלית הלך לעולמו היום (חמישי), והוא בן 87. הלווייתו תתקיים מחר בשעה 10:00 בבית העלמין קריית שאול בתל אביב.

מרגלית היה מהעיתונאים הבולטים בישראל ועבד בגופי תקשורת רבים דוגמת עיתון הארץ, מעריב, הטלוויזיה הישראלית וישראל היום. מרגלית ייזכר גם כמי שחשף את פרשת חשבון הדולרים של יצחק רבין, כמגיש המיתולוגי של התוכנית "פופוליטיקה" המצליחה, וכן כאחד ממגישיה של התוכנית "ערב חדש" בטלוויזיה החינוכית, וגלגוליה השונים עד לירידתה הסופית משידור ב-2018.

"אבא שלנו, העיתונאי דן מרגלית, 87, הלך לעולמו בחיק משפחתו בביתו בתל אביב לאחר מחלה", פרסמה בתו שירה מרגלית ברשתות החברתיות, "איש משפחה, אוהב אדם, עיתונאי ואיש ספר, ציוני ואוהב את ישראל בכל נימי נפשו".

נפתלי בנט פרסם דברי פרידה: "דן מרגלית היה חלק מנוף ילדותנו והוא גילם אהבת הארץ והמדינה, לצד הגינות עיתונאית. כנער קראתי את ספרו 'יחידת קומנדו 101' ובזמן מלחמת לבנון הראשונה כשרבים גויסו (כולל אבא שלי ז"ל) הוא עלה עם תוכנית חדשה - 'שלום הגליל', שהפכה ל'ערב חדש' וכולנו היינו דבוקים למסך כדי לדעת דרכו מה קורה במלחמה. גם בגיל מבוגר המשיך להיות סקרן, פתוח, וציוני בכל רמ"ח איבריו. יהי זכרו ברוך".