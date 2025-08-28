הרב דניאל קירש, ראש כולל בישיבת שבי שומרון, הוציא לאור בימים האחרונים ספר חדש "מסביב לשולחן" עם סיפורים לצד שאלות הלכתיות, המעוררות דיון ועניין סביב שולחן השבת, בכיתה ובמסגרות לימוד נוספות.

לדברי המחבר, רבות מהתשובות ההלכתיות שנכללו בספר התקבלו מפי גדולי הרבנים מכל העדות והמגזרים, וביניהם הרב אביגדור נבנצל, רב העיר העתיקה לשעבר, והרב יעקב אריאל, רב העיר רמת גן לשעבר.

בהקדמתו הוא מודה לרבנים על הסבלנות והזמן שהקדישו, ואף מציין כי לעיתים נדרשו שיחות נוספות כדי לברר את הדברים כראוי.

בסוף הספר צורפו הערות למרבית הסיפורים ובהן מקורות, הרחבות ולעיתים אף תשובות נוספות. המחבר הוסיף דברי תודה לשורה ארוכה של מסייעים - החל מעורכי העלון שבת בשבתו שפרסמו את הסיפורים בעבר, דרך רבנים, ידידים ובני משפחה שסייעו בעריכה ובייעוץ.

במרכז ההקדמה עומדת תודה מיוחדת לאשתו, תפארת ברכה, שכתבה את הסיפורים בלשון ספרותית מחויכת ומלאת חיים.

בסיומה מביע הרב קירש תפילה להצלחת חיילי צה"ל המוסרים נפשם להגנת ישראל, ולחזרתם המהירה של החטופים לביתם.