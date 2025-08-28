הפעילים שופכים צבע אדום תנועת עומדים ביחד

פעילי שמאל קיצוני הגיעו אחר הצהריים (חמישי) לביתו של הרמטכ"ל רב אלוף איל זמיר בהוד השרון ושפכו צבע אדום סמוך לבית, כהמחשה לדבריהם ל"נהרות הדם שישפכו אם ישראל תצא לכיבוש עזה שוב ותסכן את החטופים".

חמישה פעילים ששפכו צבע נעצרו על ידי המשטרה. מהמשטרה נמסר כי היא רואה בזכות המחאה "אבן יסוד במדינה דמוקרטית" ותאפשר הפגנות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק, אולם "לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב: "מגנה בחריפות את המפגינים מול ביתו של הרמטכ"ל אייל זמיר, מדובר בקומץ קיצונים רדיקלים. אנחנו עומדים מאחורי צה"ל, מפקדיו ולוחמיו".

מתנועת השמאל "עומדים ביחד" נמסר כי "הרמטכ"ל וקצינים בכירים בהווה ובעבר מזהירים מפני כיבוש העיר עזה שבוודאות יביא להרג של חפים מפשע, סיכון חייהם של החטופים וסיכון חייהם של החיילים. כיבוש העיר עזה הוא המשך של המהלך הצבאי הכושל שהרג חטופים ואזרחים - וזו פקודה בלתי חוקית בעליל שדגל שחור מתנוסס מעליה. בשביל להחזיר את כולם הביתה - חייבים לצאת מעזה. מתי נגיד די?".