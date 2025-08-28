העסקה היקרה ביותר בתולדות ליגת העל. שנה אחרי שנרכש תמורת 1.3 מיליון יורו מסנטוס הברזילאית ואחרי עונה שכללה 13 שערים ו-10 בישולים בכל המסגרות והסתיימה עם אליפות נוספת של מכבי ת"א, ווסלי פטאצ'י עוזב את ישראל.

שחקן הכנף הברזילאי בן ה-21 הוצג הערב (חמישי) בשורות אלקמאר ההולנדית, ששילמה למכבי תל אביב סכום שיא של 7.5 מיליון יורו עבורו.

בכך עקף פטאצ'י את ערן זהבי שנמכר גם הוא ממכבי כשהחזיק בשיא עם מכירה לגוואנז'ו R&F הסינית תמורת 7.23 מיליון יורו.

כעת, אחרי שמכבי קרובה להבטיח לעצמה עונה אירופית נוספת במסגרת הליגה האירופית, עוזב פאטצ'י תמורת סכום כסף גדול.