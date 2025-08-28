דיון מתוח בסנאט המקסיקני הידרדר לקטטה בין שניים מהפוליטיקאים הבכירים ביותר בבית הנבחרים של מקסיקו.

אלחנדרו מורנו, סנאטור ממפלגת האופוזיציה "המפלגה המוסדית המהפכנית", עלה לדוכן הפרלמנט עם סיום יום הדיונים ביום רביעי.

חברי הפרלמנט החלו לשיר את ההמנון המקומי, והוא התעמת בכעס עם נשיא הסנאט חרארדו פרננדז נורונה, ממפלגת השלטון מורנה, בטענה כי לא ניתנה לו זכות הדיבור.

לאחר כמה חילופי מילים קשות, החל מורנו לדחוף את נשיא הסנאט נורונה ולהכות אותו. צלם מקומי שניסה להתערב ולעצור את חילופי המהלומות הוכה גם הוא על ידי הסנאטור מורנו, ונפל לרצפת הפרלמנט.

לאחר מכן נראו חברי פרלמנט נוספים מצטרפים לקטטה, עד שנשיא הסנאט הוברח מדלת צדדית.

נורונה הודיע כי הוא מתכוון לכנס ישיבת חירום מיוחדת כדי להציע לגרש מהפרלמנט את מורנו ושלושה חברי פרלמנט נוספים מהאופוזיציה שהצטרפו לתגרה.

הדיון המתוח נסב סביב הצעה של האופוזיציה במקסיקו לאפשר לארה"ב לשלוח כוחות למדינה על מנת להתמודד עם קרטלי הסמים במקסיקו.