מטוס קרב מדגם F-16 של חיל האוויר הפולני התרסק אחר הצהריים (חמישי) במהלך חזרות לקראת מופע אווירי בעיר רדום שבמרכז פולין. הטייס נהרג במקום.

התרסקות המטוס אירעה בשעות אחר הצהריים, בסביבות 17:30 לפי זמן גריניץ'. המטוס פגע במסלול במהלך טיסת האימון ועלה באש. כוחות חילוץ ומשטרה הוזעקו לזירה.

בעקבות האסון הודיעו הרשויות על ביטול מופע האוויר המתוכנן לסוף השבוע ברדום. שר ההגנה של פולין הודיע כי הוא בדרכו למקום ההתרסקות כדי לעמוד מקרוב על נסיבות האירוע.

לדברי גורמים רשמיים בפולין, הסיבה להתרסקות עדיין אינה ידועה והיא נמצאת בחקירה.