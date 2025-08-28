בסינמטק תל אביב הוקרן השבוע הסרט התיעודי "לגיבורות שבינינו", שהופק על ידי תלמידות מגמת הקולנוע באולפנת 'אור תורה כץ אוריה' מבית רשת אור תורה סטון. הסרט השתתף בתחרות סרטי התיכונים של פסטיבל הסטודנטים הבינלאומי והעפיל לשלב הגמר.

הסרט, שצולם ונערך על ידי צוות תלמידות האולפנה, מציב במרכזו את התמודדותן של נשות מילואימניקים עם מציאות החיים המורכבת מאז פרוץ המלחמה.

היוזמה נולדה מתוך החוויה האישית של שחר קלנגל, עורכת הסרט ותושבת אלעזר, שאביה משרת במילואים מאז ה-7 באוקטובר. יחד עם הבימאית טל נמט והצלמת רוני חנוכה, בחרו התלמידות להאיר את הקושי בעורף ואת מקומן של הנשים הנושאות בעול המשפחתי.

במהלך חודשים ארוכים תיעדו היוצרות שתי משפחות של נשות מילואימניקים מקרב מורות האולפנה, לצד קטעי אמנות ושירה שנכתבו והוקראו על ידי נשים החיות את המציאות הזו.

אחת מגיבורות הסרט, ענהאל אוזן מאלעזר, מתארת בסצנות יומיומיות את ההתמודדות עם גידול ארבעה ילדים בעוד בעלה משרת במילואים: הדלקת נרות חנוכה, שיחות טלפון ערב שבת, וניהול הבית לבדה. "אני לא נשברת הרבה", היא משתפת, ומוסיפה כי ברגע של שבירה דווקא תמיכת הצוות החינוכי סייעה לה להמשיך.

דמות נוספת המופיעה בסרט היא מוריה בורגר צור מאפרת, אם לחמישה, שבעלה אורי משרת אף הוא חודשים ארוכים במילואים. "לא אמרתי לו אף פעם שלא ילך, ואפילו להיפך", היא אומרת, ומספרת כי היא שואבת השראה מסיפור חייו של סבה. בתה מתארת את העומס בבית, ואמה מגיבה בהתרגשות: "צבט לי בלב להבין שזה לא רק אני - אלא גם הן נושאות בנטל".

במהלך ההקרנה שולבו יצירות אמנות של האמנית נעמה פז מכפר עציון, אשר ביקשה לתעד את המציאות בה כל משפחה שנייה סביבה מתמודדת עם היעדר האב בשל המילואים. "הרגשתי שאנחנו עוברים פה משהו היסטורי והחלטתי להנציח את זה". סיפרה.

ראש מגמת הקולנוע באולפנה, רבקה אימבר, ליוותה את התלמידות לאורך התהליך וציינה, "לבנות סצנה דוקומנטרית זה מאוד קשה, יש צורך במקצועיות וחדות לצד רגישות גדולה. בכל פעם שהבנות נתקלו בקושי אמרנו להן 'תרימו ראש, אתן עושות היסטוריה'".