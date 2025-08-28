בימים אלה, עם פתיחת חודש אלול, נרשם רגע של סגירת מעגל מרגש עבור צעירה יהודייה בת 24 מאירופה.

הצעירה, רבקה, שנקלעה לפני כחמש שנים לקשר עם מוסלמי, בחרה לעזוב את הקשר ולחזור לחיים יהודיים יחד עם בתה.

האירוע החל בחודש אלול לפני חמש שנים, כאשר משפחתה של הצעירה, המגיעה מבית דתי, פנתה בדחיפות ל"יד לאחים". אז הייתה רבקה, בת 20 ובהיריון מתקדם מבן זוגה המוסלמי, בדרכה לישראל.

כבר באותו היום שבו היא הגיעה לישראל, היא נפגשה עם תמר, עובדת של 'יד לאחים' המנוסה במקרים מעין אלו, בשדה התעופה, שחיברה אותה למשפחה מארחת במרכז הארץ ובינה לבין המשפחה נוצר קשר חם.

לאחר תקופה קצרה חזרה לבן זוגה המוסלמי. השניים גרו ביחד באחת ממדינות המזרח התיכון ובמהלך הזמן נולד להם בת.

במקביל, אמה שמרה על קשר רציף עימה, תוך ליווי מקצועי שקיבלה. בהמשך, בעקבות הקשיים שחוותה והקשר המתחדש עם משפחתה, החליטה הצעירה לעזוב את בן זוגה ולשוב לאירופה יחד עם בתה. כיום היא חיה חיי קהילה יהודיים ומגדלת את בתה במסגרת דתית.

בימים האחרונים פנתה רבקה ל'יד לאחים' במטרה להודות לעו"סיות ולאנשי הארגון על הליווי שקיבלה. לדבריה, העזרה שקיבלה אפשרה לה לחזור לחיים יהודיים, ובתה מתחנכת כיום במסגרת דתיות.