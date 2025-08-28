הזמרת והיוצרת ליעד אלון פרסמה השבוע ביצוע אישי לפיוט "אוחילה", לקראת הימים הנוראים.

אלון סיפרה לערוץ 7 על החיבור שלה לפיוט, "אוחילה לאל זה פיוט שאני מאד מחוברת אליו, יש בו משהו שפותח את הלב ברגע. בעיניי הוא פיוט של כמיהה, של בקשה ותקווה. וזה בעיניי הכי מתבקש באלול השנה, אני מבקשת מה' להתקרב אליו, שישמע אותי ויענה לי".

היא הוסיפה, "ונראה לי שלכולנו אותן התפילות השנה, אנחנו זקוקים לרחמי שמים מרובים, אנחנו רוצים שהחטופים יחזרו כבר ושכל החיילים שלנו הגיבורים יהיו מוגנים ושמורים. מה נשאר לנו האנשים הפשוטים לעשות חוץ מלהתפלל? רק להתפלל ולבקש ניסים".

לדבריה, עולם הפיוטים קרוב ללבה גם מהבית, "סבא שלי הרב יוסף סאסי ז"ל היה פייטן. לצערי לא זכיתי אף פעם ללכת פיזית לשמוע אותו, הייתי קטנה ולא התעניינתי בזה. והיום יש בי רצון עמוק להכיר את כל הנושא הזה של פיוטים ושירי סליחות, יש בזה יופי עצום, שורשי, מחבר".

אלון הזכירה כי גם באלבום שהוציאה השנה שולב פיוט, "גם באלבום שהוצאתי השנה הכנסתי פיוט בתוך אחד השירים - 'תעזור לי הקב"ה'. כתבתי אותו בתקופה של אלול ובאופן טבעי הפיוטים הסתובבו לי ככה טריים בראש ונוצר השילוב הזה".

לדבריה, היא מתכוונת להמשיך וליצור חיבורים בין פיוטים לשירים עכשוויים, "אני מאמינה שבהמשך אוציא עוד אינטרפטציות שלי למנגינות השורשיות היפות האלה ולטקסטים עמוקים ויפים כל כך".