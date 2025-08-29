השייח' ספוות פרייג', מנהיג התנועה האיסלאמית - הפלג הדרומי, המיוצג בכנסת על ידי הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ), טען כי המלחמה ברצועת עזה איבדה כל יעד צבאי או מדיני ברור.

בהודעה שפרסם, ציין פרייג' כי המלחמה הפכה בידי ממשלת בנימין נתניהו לאסטרטגיה שמטרתה להבטיח את המשך שלטונה.

לדבריו, נתניהו, השקוע במשברים פנימיים ובתיקי שחיתות, משתמש במלחמה כדי להתחמק מנשיאת אחריות ולדחות את הדחתו.

פרייג' ציין כי מבחינת נתניהו הסכם הפסקת אש אינו אפשרות, משום שהוא רואה בו איום על עתידו הפוליטי. לטענתו, נתניהו ביסס את הישרדותו על "דם והרס".

עוד הוסיף כי נתניהו מוליך שולל את הציבור הישראלי בכך שהוא מציג שתי טענות סותרות במקביל: מצד אחד, כי ישראל הכניעה את חמאס והרגה את מנהיגיו, ומצד שני, כי המלחמה לא תיפסק עד לחיסול מוחלט של חמאס. בדרך זו, אמר פרייג', מספק נתניהו מענה לרצון הנקמה בציבור הישראלי, תוך שמירה על עילה להמשך המלחמה ללא הגבלת זמן.

פרייג' השווה את המסרים הדו-משמעיים של נתניהו למסרים שמיוחסים לפרעה, והדגיש כי ההיסטוריה מלמדת שמלחמות אינן נמשכות לנצח אלא מסתיימות בזכות עמידתם האיתנה של העמים.