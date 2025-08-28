פעילת הימין איילת לאש פרסמה הערב (חמישי) תיעוד מאירוע חריג שהתרחש בחוף כורסי שבכנרת.

בסרטון נראית אישה ערבייה פוגשת בדרכה שלוש נערות שצעדו בקרבת החוף. לאחר שיחה קצרה בין הצדדים נראו הנערות נמלטות מהמקום.

קרובת משפחתן של הנערות מסרה כי מדובר בניסיון פיגוע. "בנות דודות שלי לפני שעתיים בערך עברו ניסיון פיגוע בחוף כורסי בכנרת", כתבה והוסיפה כי מדובר ב"מחבלת עם כאפייה שחורה" שהתקרבה לעבר הנערות כשבידה סכין.

כוחות משטרה שהוזעקו למקום חקרו את החשודה, אולם לאחר תחקור קצר הוחלט לשחררה. היא טענה בפני החוקרים כי הגיעה למקום עם משפחתה והחזיקה סכין לצורך חיתוך בשר, וציינה כי היא מורה ומיילדת.

בת הדודה של הנערות ביקרה את ההחלטה לשחרר את החשודה, "השוטרת אמרה לבנות שאין לה עבר פלילי ולכן שחררו אותה. הם משחקים אותה ראש קטן, היא הגיעה ואיימה על 3 בנות 18 בשביל הצחוקים.. מחר זה ייגמר באסון!".

איילת לאש כתבה לצד הסרטון, "בושה וחרפה שהיא לא עצורה. אם זה היה נער עם פיאות שמאיים עם סכין על אישה ערביה, הוא היה עכשיו אזוק במרתפי השב"כ! השפלה וכניעה לאומית".