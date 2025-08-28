שגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר, התראיין לעיתונאי ג'ייק טאפר ברשת CNN וסיפר על נפילת בנו משה ז"ל, שלחם בחזית ברצועת עזה.

לייטר התייחס לשאלת קצב הלחימה ואמר, "מדינה שמסוגלת להשתלט על כל המרחב האווירי של איראן ב-72 שעות לא מסוגלת לסיים את המלחמה הזו מוקדם יותר? כמובן שכן, אבל אנחנו נוקטים באמצעי זהירות שלא ננקטו בשום מקום אחר".

הוא הדגיש כי ישראל מתמודדת עם "450 מיילים של מנהרות טרור בשטח באורך 24 מיילים" מול חמאס, שאותו כינה "ארגון שטני שנהנה להפוך אזרחים לשריון אנושי". לדבריו, "זהו פולחן מוות, הם בעצמם אומרים זאת".

בדבריו ציין לייטר, "בני נהרג כי אנחנו לא פוגעים בחפים מפשע. הוא נכנס רגלית לעזה, הוביל את הכוחות בתחילת המלחמה, ונהרג במלכודת חמאס. אם היינו עושים את מה שמאשימים אותנו, אולי הוא היה בחיים היום".

השגריר התייחס גם להפגנות השמאל בקריאה לסיום המלחמה ואמר כי "המחאות שמוצגות בתקשורת הן רק חצי מהתמונה. החצי השני הוא משפחות החיילים שקוראות לראש הממשלה להביס את חמאס, אחרת נחזור ל־6 באוקטובר".