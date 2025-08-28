ראש מרחב הדרום לשעבר בשב"כ, המכונה "אוסקר", הודיע כי לא יתייצב בפני מבקר המדינה ולא יתייחס לדוח שנמצא בהכנה.

כתב התחקירים עמרי מניב מחדשות 12 פרסם הערב כי בפני מקורביו טען "אוסקר" שהמבקר מוטה וכי הנרטיב שלו ידוע מראש.

במשרד המבקר הגיבו בחריפות ואמרו כי "מופרך שבכיר בממסד ביטחוני שקשור למחדל 7 באוקטובר עושה דין לעצמו ומחליט שלא לשתף פעולה. נדהמנו מעזות המצח. כל מי שהמבקר פונה אליו צריך לשתף פעולה, כך על פי חוק".

"אוסקר" נושא באחריות למחדל 7 באוקטובר, נטל אחריות ופרש מהשירות. הוא אף חתם על תחקיר פנימי העוסק בכשליו, שהועבר כבר למבקר המדינה על ידי השב"כ.

עורכי דינו, עופר ברטל ודב גלעד כהן, טוענים כי כיום הוא אזרח ולכן אין למבקר סמכות לכפות עליו להתייצב. לדבריהם, ישתף פעולה רק עם ועדת חקירה ממלכתית ובלתי מוטה.

חברת הכנסת טלי גוטליב צייצה בתגובה: "תחזיקו אותי שחלילה לא אחשוף מי זה איש השב"כ הבכיר, ראש מרחב דרום בעת תופת אוקטובר, שמסרב לשתף פעולה כפי חובתו עם מבקר המדינה. לי בוודאי ברור למה הוא מסרב. מי שתם לב וידיו נקיות מדם נרצחינו לא חושש לשתף פעולה עם מבקר המדינה, להיפך".