מאז רכש אותה איש העסקים היהודי-קנדי מיטש גולדהאר אי שם ב-2009, מכבי ת"א הצליחה להעפיל לשלב מרכזי באחד המפעלים האירופיים לא פחות מעשר פעמים.

הערב (חמישי) מכבי עשתה זאת שוב, זאת למרות הפסד לדינמו קייב האוקראינית בתוצאה 0:1.

הודות לניצחון הגדול במשחק הראשון ביניהן בשבוע שעבר, אז ניצחה מכבי בתוצאה 1:3, העפילה האלופה הישראלית בפעם השניה ברציפות לשלב הליגה של הליגה האירופית, מפעל הכדורגל השני בחשיבותו באירופה והבטיחה לאוהדיה חורף חם באירופה.

למעשה, זו הפעם השביעית בהיסטוריה שבה מכבי מעפילה לליגה האירופית, כשפעמיים היא גם הצליחה לעבור את שלב הבתים והעפילה לסיבוב הנוק אאוט - בשתיהן הודחה לבסוף, מול באזל ומול שחטאר דונייצק האוקראינית.

כאמור, הערב מכבי הפסידה לדינמו קייב כשזו חזרה לסורה עם יכולת לא משכנעת וכשההגנה שוב סופגת שער.

מי שכבש את השער היחיד במשחק, שער ההפסד היה לא אחר מאשר אדוארדו גררו, שחקנה לשעבר של מכבי שנגח את השער כבר בדקה ה-5.

לבסוף השורה הסופית היא החשובה - מכבי שוב באירופה. זהות היריבות שתפגוש בשלב הליגה ייקבעו בהגרלה שתתקיים מחר בשעה 14:00 שעון ישראל.