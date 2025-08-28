הזמרת והפייטנית ליאת יצחקי מציגה ביצוע מחודש לפיוט "שערי שמיים פתח", מתוך הפרויקט המוזיקלי "אשירה לך" של המפיקה והיוצרת דניאלה ארבלי.

מדובר בחידוש ייחודי לפיוט עתיק, אשר זוכה לעיבוד עכשווי במיוחד לימים אלו בחודש אלול. בשונה מרוב שירי הפרויקט המבוססים על יצירה מקורית, בחרה ארבלי לחדש את הפיוט המוכר.

על הבחירה מספרת דניאלה ארבלי, "לקחתי פיוט שמושר מאות שנים בקהילות אשכנז, ורציתי לתת לו קול אחר - נשי, חם ומזרחי. החיבור הזה בין עולמות תרבותיים ומוזיקליים יוצר משהו חדש לגמרי שמרגש אותי בכל פעם מחדש".

פרויקט "אשירה לך" יצא לדרך לפני כשנתיים, ובמסגרתו נולדו עד כה שמונה שירים מקוריים שכתבה והלחינה ארבלי. את השירים מבצעות זמרות שונות, בהן מורן מזור, דין דין אביב, יפוש ברכהן, חיה קוגן ואחרות.