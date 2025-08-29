רמי הויברגר ז"ל שר עם שוקי בריף "אדון עולם אשר מלך" באדיבות המצלם

תיעוד מצמרר: ימים אחדים לפני שנפטר ממחלת הסרטן ביקרו את השחקן רמי הויברגר ז"ל בבית החולים תל השומר איש החסד שוקי בריף ומתנדבים חרדים מעמותת 'רחשי לב'.

הויברגר ביקש מהם לשיר איתו שירי אמונה ואף תועד כשהוא שר איתם "אדון העולם".

בריף סיפר על הביקור: "הלך לעולמו השחקן רמי הויברגר. עבורנו, 'המשמחים', הייתה זכות לשיר לו - ועבורי, זכות אישית להפוך לחבר קרוב, דרך שיחות רבות ומשמעותיות בבית החולים".

"מרגש במיוחד להיזכר שזמן קצר לפני מותו, הוא ביקש שנשיר לו שירי אמונה וקבלת עול מלכות שמיים - ושר איתנו יחד שירים כמו 'אדון עולם אשר מלך'".