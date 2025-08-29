נער כבן 15 נלכד הלילה (שישי) בתעלת ביוב בעומק של כשמונה מטרים ברחוב רפידים בתל אביב סמוך לנתיבי איילון.

מתחקור האירוע עולה כי שלושה נערים ירדו למערכת הביוב השכונתית, המתפתחת בצינורות בטון אל מתחת לאדמה.

שניים מהנערים הצליחו לחלץ את עצמם, בעוד שהנער השלישי לא הצליח לזחול החוצה ממערכת הצינורות האופקיים.

צוותי כיבוי וחילוץ בשיתוף עם היל"מ (יחידה לחילוצים מיוחדים) יצאו למקום האירוע ופעלו לחלץ את הנער. הנער היה תקוע בתעלת הביוב במשך כשלוש שעות כשהוא בהכרה אך במצב של אפיסת כוחות.

לשם החילוץ, חלק מנתיבי הנסיעה באיילון צפון סמוך למחלף קק"ל נחסמו, והנער הוצא דרך בור אחר המצוי על הכביש והועבר להמשך טיפול רפואי. בתום הפעולה נפתח הכביש לתנועה.