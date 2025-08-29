הפרשן לענייני ערבים של חדשות 12, אוהד חמו, הסביר מדוע השמועות שנפוצו השבוע לפיהן איראן מתכוונת לתקוף את ישראל בקרוב - רחוקות מהאמת.

"'איראן תתקוף את ישראל בקרוב', זו רוח השמועה שמופצת בישראל בימים אחרונים. בואו נפרק את הטענה הזו: איך מסתיימת מלחמת 12 הימים? בהישג ישראלי בולט בצורה יוצאת דופן. הנקודה היא שהדברים לא באמת השתנו מאז לטובה מבחינת האיראנים. למשל הנושא של המרחב האווירי - גם כעת ישראל נהנית מגישה ישירה ומעליונות אווירית", אמר חמו.

הוא ציין כי "מעבר לכך, איראן מתמודדת עם קשיים משמעותיים באמת מבית - כמו מחסור במים וחשמל. הבעיה הכי קשה שהאיראנים גילו במערכה נגדנו היתה החדירות. ישראל חדרה לצמרת הבכירה של איראן וידעה היכן הם נמצאים. עד כה נראה שהאיראנים לא הצליחו 'לסתום' את החורים".

"מבחינת איראן המצב לא השתנה דרמטית ולהיכנס עכשיו להרפתקאה עם ישראל זו סכנה מהותית. שמענו את יו"ר הפרלמנט האיראני, בכיר מאוד, אומר שאיראן תרחיב את המערכה נגד ישראל רק אם היא תתקוף אותנו. אסתכן ואומר שאני מתקשה לראות מהלך מקדים איראני, אבל אין ספק שהמערכה הגדולה נגד איראן עדיין לא הסתיימה", סיכם.