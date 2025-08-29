חשוב לשים לב להבחנה בין הלכות ציבור להלכות יחיד. ונביא כמה דוגמאות בהם שאלו את אותה השאלה את הרב אלישיב ואחר כך את הרב שלמה זלמן אוירבך:

בא אחד לשאול את הרב אלישיב על מקרה שהגיעה משאית עם חומרי נפץ אל המחנה, וזה היה ממש לפני כניסת השבת, וההוראות היו שצריכים לפרק את כל המשאית ולהכניס את הכול למחסנים, אבל עבודה זו לוקחת כמה שעות ויש בה חילול שבת, והסכנה שבדבר היא רחוקה. גם אם חומרי הנפץ יישארו במשאית, הסכנה שיתפוצצו היא סכנה לא סבירה.

אז הרב אלישיב שאל אותו, מה הסיכוי של הסכנה, אמרו לו שזה נדיר, סכנה רחוקה מאד. אז הוא אמר: אם זו סכנה רחוקה - אסור. הלך אותו השואל ושאל את הרב שלמה זלמן אוירבך, והרב שלמה זלמן אוירבך שאל אותו: מה ההוראות של הצבא, אמר לו ההוראות של הצבא לפרק ולהכניס את הכול למחסן. אמר לו אז מה אתה שואל אותי, בוודאי שצריכים לעשות לפי ההוראות! ההוראות הן מפני חשש הסכנה, ההוראות הן לא סתם. אמנם הסכנה היא רחוקה, אבל כשמדובר בציבור גם בסכנות רחוקות צריך לחוש.

היה מקרה שסיפר רב אחד על תלמיד בישיבת חברון. זמן קצר לפני שבת צלצלו ההורים של בחור שהיה צריך להגיע הביתה ולא הגיע, והם מאוד דואגים לו, חיפשו אותו בכל חדרי הישיבה ולא מצאו אותו. חשבו מה יכול להיות, היו מקודם הפגנות נגד המיסיון ויכול להיות שהוא עצור, הלכו לברר והתברר שהוא לא נמצא בין העצורים.

הלך אותו השואל לשאול את הרב אלישיב האם מותר לחלל שבת ולחפש אותו, הוא נעדר, לא יודעים איפה הוא, בישיבה הוא לא נמצא, לבית הוא לא הגיע, משהו תמוה. הרב אלישיב התבונן מה יכול להיות, אולי הוא נמצא אצל חבר, אולי משהו אחר, למה לחוש שקרה משהו מסוכן - אמר אינני חושב שצריך לחלל על זה שבת. אותו האיש שהיה בדרך לצאת לשיעור בשבת, עבר אצל רב שלמה זלמן אוירבך וחזר ושאל אותו את אותה השאלה, אמר לו: גש מיד למשטרה, קחו מכונית לנסוע לברר! אדם נעדר, זה חשש סכנה. הוא הלך וחיפש, בסוף התברר שהבחור הזה באמת היה עצור במשטרה, רק לא רשמו את השם שלו נכון, ולכן חשבו שהוא לא נעצר. הוא היה עצור בגלל שהוא השתתף בהפגנה.

אחר כך היה עוד סיפור. זה היה אותו השואל על מי שנעדר. בבית חולים עשו ניתוח לתינוק אחד, ואחרי הניתוח הזה הוא נפטר. חששו שיכול להיות שזה נובע מזריקה שנותנים אותה לכל האנשים, ולמרות שהסבירות שהזריקה היא שגרמה למות רחוקה מאד, רצו לעשות ניתוח לאחר המוות כדי לחפש את הסיבה למה הילד נפטר.

הרופאים הסכימו שילכו לשאול. שאלו את הרב אלישיב, והרב אלישיב אמר אם זה חשש מאוד רחוק אז למה לעשות ניתוח, אז אמר לו השואל: אני רוצה להזכיר לרב שפעם קודמת באתי לשאול את הרב על בחור אחד שנעדר והרב אמר לא צריכים לחשוש, והלכתי אחר כך לרב שלמה זלמן אוירבך והוא אמר מהר לברר את הדברים! אז הרב אלישיב צחק ואמר טוב, לך לשאול את הרב שלמה זלמן אוירבך...

מתוך שיחה שנאמרה בשנת התשפ"ד, לשיחה המלאה באתר ישיבה