במהלך החודשים האחרונים הופצו ברשתות החברתיות תמונות שואה מזויפות, שנוצרו באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית, במטרה להרוויח כספים ממכירתן.

תחקיר של רשת BBC העלה כי מאחורי ההפצה עומדת רשת בינלאומית של שולחי דואר זבל (ספאם), המציעים למכירה תמונות הנחזות להיות של ניצולי שואה או תיעוד מתוך מחנות השמדה.

המוכרים דורשים תשלום נכבד עבור התמונות, אך הרוכשים מגלים בדיעבד כי מדובר ביצירות מהונדסות דיגיטלית. בין התמונות שהתגלו לאחרונה ככוזבות נראית ילדה צעירה מנגנת בכינור בתוך מחנה השמדה, ובתמונה אחרת נראים זוג צעיר עומד סמוך לגדר של מחנה.

ארגונים העוסקים בהנצחת השואה הביעו דאגה עמוקה מהתופעה, והתריעו כי הפצת התמונות פוגעת בניצולים ובבני משפחותיהם. דובר מוזיאון אושוויץ-בירקנאו, פאבל סביצקי, אמר לרשת BBC, "יש כאן מישהו שממציא את הסיפורים, עבור איזשהו משחק רגשי מוזר שקורה ברשתות החברתיות. זה לא משחק. זה עולם אמיתי, סבל אמיתי, ואנשים אמיתיים שאנחנו רוצים וצריכים להנציח".

לדבריו, הנהלת המוזיאון פנתה להנהלת חברת "מטא", בניסיון להביא לעצירת ההפצה של החומרים המזויפים.

לפי ממצאי התחקיר, מקור התמונות המזויפות הוא ברשת של יוצרים בפקיסטן, הפועלים ליצירת תוכן מלאכותי ברשתות החברתיות לצורכי רווח. אחד מהמשתמשים, עבדול מוגהיס, אף התגאה כי הצליח להרוויח כ-20 אלף דולר באמצעות פרסום התמונות, לרבות כאלה הקשורות לשואה.